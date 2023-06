Alcalde tarijeño y rector de la Uagrm plantean buscar otra alternativa política para superar la crisis en Bolivia

Torres dejó en claro que no se puede ir a una elección nacional cuando existe una justicia que se ocupa de perseguir a los opositores .

En su criterio, la justicia no debe estar del lado de ninguna corriente política ni opositora ni oficialista.

"Fue rechazada y compartimos esta preocupación con el alcalde Torres porque la justicia sigue en manos de los políticos. Otro tema que nos preocupa es la Gestora que es ilegal debido a que no funciona con un directorio y solo con un gerente. No hay un directorio y no puede apoderarse del dinero de los trabajadores, se tiene que modificar la Ley 065 de Pensiones", expresó Cuéllar.