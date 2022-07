Alcaldes aceptan mesas técnicas y no consiguen adelantar el censo

El Gobierno se sinceró con los alcaldes de ciudades capitales más El Alto sobre los pocos avances del censo y logró acordar la conformación de mesas técnicas a la cabeza del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los burgomaestres no lograron concretar el objetivo demandado por sus ciudades, de llevar adelante el censo en 2023 . La alianza Comunidad Ciudadana (CC) dice que la reunión no tuvo ningún resultado.

“El resultado es cero en cuanto al año del censo el 2023, salió con su gusto el gobierno central para no redistribuir recursos económicos en esta gestión, el problema no es entre los departamentos que más crecieron en población y desarrollo económico frente a los que menos lo hicieron, el problema es que el nivel de gobierno que más acapara los recursos del pueblo, en lugar de redistribuirlo con todas las regiones, los sigue concentrando para despilfarrarlos en derroche, prebendas y corrupción ”, escribió el asambleísta en sus redes sociales.

Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que primero es necesario conformar las mesas que podrían dar luces de una fecha en consenso y acordadas por todos. Asimismo, reveló que el presidente Luis Arce dio datos del estado del censo y pudo sincerarse sobre los trabajos que no hizo el INE .

“Nos hemos enterado de cosas que no estaban dichas y que es la primera vez que el presidente se abre. Nos dijeron que estaba avanzado el 60% y nos enteramos que las cartografías solamente en las ciudades de Oruro, Potosí y Tarija están avanzadas en 50%. En cartografía estamos casi en cero y que todos el proceso de contrataciones para equipamientos que se necesitan, ese proceso está en cero”, afirmó el burgomaestre paceño.

Al ser propuestas diversas serán necesarios los datos de especialistas para definir una fecha que podría adelantar o no la fecha propuesta por el Gobierno. Aunque se conoce que el INE no cumplió con el cronograma del censo y menos logró concretar su anuncio, el Gobierno insiste que el aplazamiento de la encuesta censal se debe a la petición del Consejo de Autonomías conformado por los gobernadores.

El Gobierno argumentó que el censo es “técnicamente” imposible de realizar el 2023 ya que considera que primero se debe resolver el problema de límites en el país y garantizar la participación de los municipios y universidades en la actualización cartográfica. Sin embargo, los legisladores ven estos aspectos como una “excusa” de las autoridades ante su “incapacidad y su terquedad” de no asumir las demoras y errores cometidos con el proceso.

“Es solo una excusa, están buscando excusas en todos lados para poder justificar la postergación que han hecho y que es injustificable. Ellos mismos han referido que tenían el 68% de avance en la cartografía y ese es un avance considerable. Por tanto, el censo se podía realizar máximo hasta los primeros meses del próximo año. Han usado los límites y no justifica porque no se va a resolver ni en 2025 ese problema”, sustentó la senadora de Creemos, Centa Rek, en contacto con EL DEBER.

Por ejemplo, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, dijo que el avance de la cartografía es considerable por lo que se debe explicar de forma técnica por qué no es posible llevar adelante el censo en 2023. El aspecto que más preocupa a los municipios es la distribución de recursos a través del censo porque quieren cubrir las demandas de la población, que incrementó en los últimos 10 años.

Sin embargo, en la reunión no lograron la compensación económica que buscaban sino una reformulación del presupuesto anual que empezará en agosto.

Asimismo, solicitaron la creación de un “fondo compensatorio 2022” para los municipios con base en las proyecciones del INE, mientras no se emitan los resultados finales del empadronamiento. Aún no existe una postura del Gobierno sobre estas peticiones.

Ante la consulta si el Gobierno no los recibe en los 10 días que dieron como plazo, los dirigentes no descartan iniciar medidas de presión, aunque esperan no llegar a ese extremo porque el objetivo es concertar tareas para hacer un trabajo técnico en la labor del empadronamiento.