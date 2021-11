Alcaldes del eje central piden priorizar el pacto fiscal y las autonomías antes de debatir sobre federalismo

Escucha esta nota aquí

Los alcaldes del eje central más la ciudad de El Alto dicen que no es el momento de debatir sobre el federalismo y piden priorizar otros temas, como el pacto fiscal, las autonomías, vacunación contra el Covid y la reactivación económica. Algunos gobernadores se inclinan por debatir del asunto y otros lo sepultan. Los principales políticos tienen posiciones diversas, pero ninguno lo descarta.

Fue el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien lanzó en esta coyuntura la idea de implementar el federalismo en Bolivia. Aunque la propuesta viene de muchos años atrás, Camacho la volvió a poner en el debate. La autoridad regional cree que el modelo federal es la solución para los momentos de tensión por lo que atraviesa el país. Dijo que hará una socialización de este modelo y que recogerá sugerencias.

“Hay departamentos y regiones que quieren dirigir ellos mismos su desarrollo, pero el centralismo y el masismo no los dejan. Entonces, ha llegado el momento de discutir una solución de fondo y esa solución se llama federalismo”. Así propuso Camacho ingresar al debate sobre una Bolivia federal.

Muchos emitieron su opinión. Uno de ellos es el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, quien dijo que no es el momento de implementar el modelo federalista y que primero se debe consolidar las autonomías en las regiones. El burgomaestre observó “algo raro” en la propuesta lanzada por Camacho, ya que hace una semana también abrió las cortinas Evo Morales, quien dijo que un referendo debería decidir si en Bolivia se puede implementar el federalismo.

En La Paz la idea no cobró mucho impacto. El alcalde Iván Arias también consideró que no es el momento del federalismo y en la línea de Fernández dijo que primero se debe consolidar las autonomías. “Yo soy autonomista, yo creo en las autonomías, yo creo que hay que fortalecer las autonomías de cualquier manera (…) Creo que el debate está abierto, pero no creo que estemos debatiendo federalismo en plenas fiestas de fin de año, hay temas más importantes, a mí me preocupa la vacunación, me preocupa la reactivación económica”, sentenció Arias.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, tampoco se sumó al tren del federalismo. La autoridad prefiere hablar de la redistribución de recursos y de reactivar la economía de su municipio. Copa cuestionó que Camacho quiera imponer una agenda para las regiones y le pidió que primero impulse el pacto fiscal en el país.

“Está bien para debatir, pero lo primero que deberíamos debatir en mesa es el pacto fiscal y la redistribución de recursos para nuestras ciudades, porque personalmente, como alcaldesa de El Alto, los recursos que nosotros percibimos es casi nada por la necesidad que tiene la ciudad”, consideró Copa.

Mientras, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, recordó que cuando era candidato presidencial (año 2009) enarboló el modelo federal en Bolivia, pero también no está de acuerdo en que el federalismo sea implementado en la actual coyuntura. El burgomaestre dijo que sería “lo mejor” para Bolivia este modelo, pero cree que ahora puede generar enfrentamientos.

“Yo no creo que ahora sea el momento de hablar (de federalismo) porque estamos en un momento de conflictos sociales de diferentes sectores. Estamos viendo marchas, paros y hablar ahora de federalismo, creo que es echar gasolina al fuego (…) Sería lo mejor que le podría pasar a Bolivia, que sea federal, pero no en la situación actual de confrontación”, afirmó Reyes Villa.

En Tarija surgió apoyo a la idea de Camacho. El alcalde Jhonny Torrez dijo que él tiene una posición política y que esa línea se orienta al modelo federal. “Así como el MAS tiene un modelo socialista, yo apoyo el federalismo”, dijo el burgomaestre.

Los gobernadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) descartaron un debate ahora sobre el modelo federal. El gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, descartó instalar el debate en este momento, lo mismo que la autoridad potosina, Jhonny Mamani. El gobernador de La Paz, Santos Quispe, tampoco se adhirió a la sugerencia del modelo federal.

En el aparato político la idea del federalismo tiene varias posiciones. El presidente Luis Arce aceptó el reto y dijo que el MAS también puede ganar elecciones con un modelo federal. “El pueblo ganó las elecciones el 2006 en el Estado republicano, ganamos las elecciones con el Estado Plurinacional, ganamos las elecciones con autonomías y ganaremos elecciones con federalismo”, dijo hoy Arce en el inicio de la marcha del MAS.

Evo Morales también se mostró a favor del tema y pidió, hace una semana, impulsar un referendo para ver si en Bolivia se puede instaurar un modelo federal. El exmandatario también enfatizó que los países federales no tienen el éxito económico, y puso como ejemplo a Argentina y Brasil.

Por su parte, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, cree que la idea de implementar el federalismo puede favorecer a Evo Morales debido a que se requiere una Asamblea Constituyente, lo que favorecería al exmandatario.

“El expresidente Evo Morales lo que quiere es utilizar el federalismo para acelerar el proceso electoral a través de una Asamblea Constituyente, imprescindible cuando se quiere hablar de federalismo. No creo que Morales, que ha sido un presidente centralista que defendió esa línea del control total, crea y quiera que haya federalismo”, detalló Mesa.