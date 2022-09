Alcaldesa acoge marcha contra el cabildo y UCS no atiende a la Uagrm

Si el censo se hace en 2024, los resultados serán conocidos un año después en medio de un escenario electoralizado y politizado. Así lo explicó Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico, quien tampoco quiso anticipar si habrá o no un paro como propuesta para que el cabildo lo valide. “Estamos conversando con todos los sectores; sabemos que el pueblo boliviano tiene necesidades y vamos a hacer lo que le convenga al pueblo, no queremos dañarlo”, dijo.

“Nuestro alcalde se siente muy feliz con ustedes, por el apoyo que ustedes le brindan. Yo también me siento muy agradecida”, declaró la autoridad desde una tarima que se instaló junto al edificio central de la municipalidad. Allí también estuvieron los líderes de la movilización, René Troncoso y Aldo López. Ambos rechazaron el cabildo porque, según señalaron, no fueron tomados en cuenta. “Un día que no trabajemos es un día que no comemos”, afirmó López.