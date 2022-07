Alcaldesa Copa denuncia a Torrico por llamarla "loca"y El Alto "no descansará" hasta que lo destituyan

"Lamentablemente, estas declaraciones por parte del viceministo de Coordinación con los Movimientos Sociales, hacen que se denigre la imagen de la mujer alteña. Él tiene que ver que no solo está aludiendo a Eva Copa, está aludiendo a todas las mujeres de El Alto, pues soy su representante. No conozco otra alcadesa que no sea yo. Ya mi abogado ha ido a presentar la denuncia, esperemos que las autoridades actúen de forma pronta y podamos dejar un antecendente para que estas cosas no vuelvan a suceder", dijo Copa cuando se le preguntó sobre el tema luego de la Asamblea de la Alteñidad.