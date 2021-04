Alcaldesa de Guayaramerín llora y clama ayuda económica al Gobierno para enfrentar el desastre sanitario por el Covid-19

Escucha esta nota aquí

La alcaldesa de Guayaramerín, Helen Gorayeb, clamó ayuda económica al Gobierno nacional para enfrentar el desastre sanitario que enfrenta el municipio beniano debido al aumento de los contagios por Covid-19 que han colapsado los hospitales y dejado sin recursos para comprar medicamentos e insumos médicos.

“No puedo retornar a mi pueblo con las manos vacías, porque no sabría qué decirles, no tendría motivos para volver con las manos vacías y pedirles que no se mueran, que no se enfermen. Yo necesito que el Gobierno nacional nos ayude porque no podemos esperar un mes a que asuman las nuevas autoridades para que lleguen esos recursos económicos”, pidió llorando la autoridad Edil, en una entrevista realizada este jueves en el Streaming de EL DEBER.

La alcaldesa se encuentra desde el lunes en la ciudad de La Paz, en busca de una reunión con los ministros de Salud y Deportes, Jeyson Marcos Auza, y de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, para poder recibir recursos económicos que beneficiarán a los infectados de coronavirus en Guayaramerín.

“Nos reunimos con tres asesores del ministerio de Economía, que no tienen poder de decisión, pero quedaron en hacer conocer al ministro (Montenegro) los requerimientos que tenemos y preocupaciones por las cuales nos venimos a La Paz para pedir apoyo”, comentó.

Gorayeb mencionó que también se reunió con un asesor del ministerio de Salud, quién le pidió trabajar coordinadamente para conocer las necesidades de los enfermos del municipio beniano de la frontera con Brasil.

La autoridad edil informó que en Guayaramerín se registra un aproximado de 500 nuevos infectados por semana, lo que ha provocado que las salas de terapia intensiva y los hospitales municipales colapsen.

“Debemos más de un millón de bolivianos solo en exógeno y nuestros proveedores no quieren abastecernos más porque debemos de medicamentos e insumos. Nuestro proveedor nos cortó el oxigeno que nos dotaban, porque necesitamos entre 80 a 85 tubos de oxígeno por día y solo han quedado a entregarnos 20 por día, hasta que le paguemos”, lamentó.



Gorayeb explicó que la Alcaldía de Guayaramerín no ha registrado recaudaciones porque la población no tiene dinero para pagar sus impuestos. Añadió que no tienen dinero para pagar los salarios del personal de salud, quienes han amenazado con un paro médico.

