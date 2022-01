Alcaldesa de Teoponte y militantes del MAS en supuesto estado de ebriedad increparon a policías en Tarija

Escucha esta nota aquí

Por: Eduardo Ruilowa

El pasado viernes, la alcaldesa del municipio de Teoponte del departamento de La Paz, Neusa Coca Gonzales, junto con un grupo de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) fueron interceptados por efectivos policiales en la ciudad de Tarija luego de que vecinos denunciaran que estarían causando alboroto en la calle, en supuesto estado de ebriedad y faltando el respeto a las personas que trabajan en los alojamientos de la zona. Coca indicó que se encontraba en Tarija porque tenían un evento con los Interculturales.

El hecho ocurrió en la avenida Víctor Paz, cerca de la ex terminal de buses de Tarija, una zona donde hay varios hoteles y alojamientos. Los vecinos indicaron que estas personas se encontraban ebrias y le faltaban el respeto a las personas que trabajan en los hoteles, justificando sus acciones al indicar que son parte del partido oficialista.

Según uno de los testigos, estas personas, que eran alrededor de seis, llegaron en un taxi y al bajar, uno de los señores le dijo al taxista: “¿a que mierda me has traído?, a un putero, a mí no me traigas a cualquier lado, tráeme a un hotel caro porque yo soy del Senado”. Al escuchar esta ofensa, el testigo, quien trabaja en uno de los alojamientos, les indica que no hay cuartos disponibles y cierra las puertas con llave.

Entonces, el grupo de personas se dirige al alojamiento que está en la esquina y logran entrar. Sin embargo, la recepcionista del lugar se vio obligada a llamar a la policía debido a que estas personas empezaron a insultarla. Algunos huéspedes intentaron defenderla, pero los ebrios les decían que se vayan.

Cuando la policía arribó al lugar, solo se encontraban tres de las seis personas que habrían sido parte del hecho. La alcaldesa de Teoponte y un señor que afirma ser parte del MAS, increparon a los efectivos policiales y hasta los insultaron.

“Queremos desenmascarar a estos perros. Venimos de La Paz y llegamos a Tarija y no faltó dos minutos que nos interceptaron dos pacos de mierda que son, dizque, autoridades (…) Estos señores lo único que hacen a nosotros, del partido, que somos del MAS...nos vienen a apocar (…) Quieren plata, extorsionadores, basura”, gritaba uno de los ebrios a los policías.

Luego la alcaldesa se identifica, dice que no están cometiendo ningún delito porque no están en ningún vehículo oficial, sino que son transeúntes.

Al final del bochornoso incidente, la alcaldesa de Teoponte y su acompañante fueron conducidos en la patrulla hasta un comando policial.

