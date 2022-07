Alcaldía cruceña exige un informe técnico que justifique la suspensión del Censo

“Estamos enviando una carta rechazando la pretendida postergación, no solo por el plazo, porque es lapidario junio de 2024, nosotros perdemos 100 millones de dólares los próximos dos años, y el otro tema es que los datos del Censo de 2024 no entrarán para la gestión 2025-2030 , no habrá redistribución de escaños, a partir de eso estamos ante dos bandos y una punta de mentirosos”, deploró José Luis Santistevan, secretario Municipal de Fortalecimiento Institucional y Autonomías.

“El principio fundamental es resolver que ha hecho el INE, parece que no existe, porque primero sale un decreto en 2021 y se pone como prioridad el Censo para 2022, resulta que el trabajo que supuestamente realizaban, resulta que ahora no hay nada y necesitan dos años, entonces nosotros creemos que en una mesa se puede hablar de una reprogramación, pero no como plantea el Gobierno, el Censo es impostergable, no se puede hablar de postergar, rechazamos cualquier tipo de postergación hasta que no se sepa que hizo el INE”, agregó en entrevista con EL DEBER.