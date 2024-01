Alcaldía paceña establece que la ruptura de una tubería de agua provocó la caída del muro de contención en una construcción

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz determinó este jueves que la caída del muro de contención de una construcción de esta ciudad fue ocasionada por la “ruptura de una tubería matriz de agua , cuya causa aún no ha sido determinada”.

“No hay riesgo en los edificios contiguos (…), hay que hablar técnicamente y no de lo que yo crea, hemos puesto testigos y no se ha movido un solo testigo (cerca de los edificios)”, insistió la autoridad local.