Alcón pidió auditoría para “alejar cualquier sospecha” de estar detrás de cuentas falsas en redes sociales

Durante su programa semanal en radio Kawsachun Coca, Evo dijo que él sabe “cómo sacan plata, quién paga. Sé de qué canal saca la viceministra de Comunicación, cuánta plata (va) para pagar de forma oculta estas cuentas. No están facturando, por decir a vos te doy por publicidad $us 100 mil, pero tienes que devolverme $us 50 mil y después pagar a sus supuestos guerreros digitales que hacen guerra sucia. Yo aguanto, no digo nada públicamente. Pero ahora, lo dice la empresa (Facebook)”, acusó el expresidente.