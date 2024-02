Alertan pérdida agrícola por repentina presencia de langostas en Yacuiba

Un estimado de 350 hectáreas se encuentran en riesgo de perderse por la sorpresiva presencia de langostas. La voz de alerta la hizo el productor de la comunidad Monte Verde, Juan Padilla.



Informó que el lunes por la tarde una comisión local del Senasag visitó sus parcelas y verificó la presencia de la plaga. El martes cinco integrantes de la misma institución llegaron desde Tarija para iniciar con algunos trabajos de mitigación.



“Vinieron desde Tarija pero solo con una mochila de veinticinco litros, que no le hizo nada a mi parcela ni a la de mi vecino. Con eso no van a terminar ni en dos semanas todo el terreno”, se quejó.



Padilla recuerda que semanas atrás no había presencia de langostas, pero que hace 5 días aparecieron de repente afectando directamente a sus cultivos. Al igual que parcelas de otros comunarios vecinos.



Entre las plantaciones más dañadas está el maíz. Los ejemplares están en crecimiento y es cuando ninguna plaga debería afectar las plantas por el riesgo de perderse.



“Nosotros producimos maíz, maní, frejol y sandía. Somos ocho compañeros que tenemos parcelas, en unas 350 hectáreas ahora con presencia de la langosta”, explicó. En todo Monte Verde existen al menos 57 pobladores productores de la tierra.



Padilla también comentó que solicitó ayuda a las instituciones de la Gobernación y la Alcaldía de Yacuiba. Sin embargo, algunos técnicos le dieron poca importancia; otros les prometieron el desplazamiento de maquinaria, pero hasta la jornada del miércoles no se cumplió, aseguró.