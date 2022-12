Alertan que bandas criminales de Brasil tratan de asentarse en Bolivia

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, advirtió ayer que organizaciones criminales de Brasil tratan de asentarse en territorio nacional . Sin embargo, afirmó que la Policía elabora un plan para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros. Sobre la posible existencia de cárteles, el Gobierno reiteró que no hay registros de estos grupos, mientras que desde el MAS piden trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que la Policía alertó sobre la presencia del Primer Comando de la Capital (PCC), de Brasil.

Del Castillo, ante la consulta de una periodista que si el hecho se debe a una pelea de cárteles, dijo que está descartado y que se está trabajando la información con un grupo de inteligencia “y no la queremos dar a conocer todavía porque estamos corroborando”, aseguró.

“Desconocemos si existen cárteles en nuestro país , las instancias que corresponden han expresado que no. Sin embargo, es necesario e importante ajustar, desde estas instancias, como el Ministerio de Gobierno en la lucha frontal contra el narcotráfico y reiteramos nuestro pedido de trabajo conjunto entre las organizaciones sociales en cuanto a la racionalización de la producción de la coca”, sostuvo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

“Por información de los medios, el ministro de Gobierno indica que la DEA no está en Bolivia, pero me gustaría que la DEA esté en Bolivia porque es la única forma de combatir el narcotráfico en nuestro país. Nos preocupa de sobre manera que Del Castillo, a través de la Policía y el Ministerio Público, no estén haciendo nada y sean cómplices del narcotráfico y de lo que viene sucediendo en el país y de lo que viene ocasionando los cárteles”, afirmó.