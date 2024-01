Alertan que conflictos ponen en riesgo el Censo

“El tema de fondo es que el Censo se postergue más allá de marzo y ya no entren los resultados para las elecciones de 2025. Si se retrasa más allá del 23 de marzo, los resultados ya no se aplicarían para las elecciones de 2025 y no habrá redistribución de escaños. Es el plazo que se ha puesto para trabajar en la nueva redistribución”, señaló el jurista.