Alfiles de Evo que fueron enviados al servicio exterior ahora apoyan a Luis Arce

Según el Decreto 3938, un cónsul destinado en Latinoamérica gana $us 2.211, mientras que el salario del embajador puede triplicar ese monto. El costo de estas prestaciones se calcula sobre la base del costo de vida del país al que son destinados. Por ejemplo, un embajador boliviano en Tokio (el más caro de la tabla) puede llegar a ganar $us 20.000, mientras que uno que esté en Europa recibe de entre $us 7.000 a $us 12.000, una asignación apetecida por varios políticos que llegan a ser afiles.