Aliados de Arce trazan ruta hasta mayo para elegir a su candidato

“En este congreso se va a definir la nueva directiva nacional del MAS y vamos a ratificar que Luis Arce Catacora y David Choquehuanca vayan como (candidato) a Presidente en las elecciones 2025 a 2030”, informó a EL DEBER el diputado del bloque renovador, Rolando Cuellar.



La convocatoria al congreso masista fue realizada por ejecutivos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa (Cnmciob-BS), organizaciones fundadoras y que son parte de la estructura del partido azul.



Sin Evo Morales



Cuéllar subrayó que la mayoría de la directiva del MAS que, meses atrás aún estaba en las filas evistas, cambio de bando, participó del congreso del Pacto de Unidad y firmó la convocatoria al congreso que se realizará en mayo.



“Evo Morales ha quedado solo porque la dirección nacional (del MAS) está conformada por 14 dirigentes y han quedado solo Evo, Gerardo García y Juanita Ancieta. Los otros diez dirigentes participaron en este ampliado nacional del Pacto de Unidad y se aprobó el congreso el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto”, precisó Cuéllar.



No obstante, Morales, desde su programa de radio Kawsachun Coca, aseguró ayer que el bloque renovador de su partido ya no se anima a hablar de la candidatura de Luis Arce, hasta comparó el hecho con la fallida intención de la expresidenta Jeanine Añez que en 2020 anunció su candidatura a la presidencia y después retrocedió.



“Ya no están hablando de la candidatura de Lucho. Dicen: ni Evo, ni Lucho. Sabe que va a perder. Yo dije aquí en una oportunidad: ni se atreva a ser candidato Lucho, tal vez como la (Jeanine) Añez que estaba como (candidata para) presidente, se ha presentado pero renunció”, afirmó Morales



Agregó que en 2022, el presidente Arce se opuso rotundamente a que Morales sea candidato por el MAS. “Menos Evo, quien sea, no importa (de) la derecha pero menos Evo”, ésas habrían sido las palabras de Arce, según el líder cocalero.



Trámite



Se prevé que este lunes, el equipo jurídico del Pacto de Unidad vaya hasta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a dejar la convocatoria al congreso político, legalizar el evento en cumplimiento de las normas internas que establecen que el congreso será “convocado públicamente, con un plazo máximo de noventa días y mínimo de sesenta días antes de su realización, por la dirección nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”.



El congreso se realizará a días de que se cumpla el plazo establecido por el TSE, para que los partidos renueven sus dirigencias nacionales, requisito para participar de las elecciones generales de 2025. Dicho plazo vence el 7 de mayo.



Asimismo, se conoce que la dirigencia del Pacto de Unidad invitará al congreso al presidente Arce y al vicepresidente Choquehuanca, además de ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes, diputados y senadores, asambleístas departamentales, concejales del MAS y representantes de las organizaciones sociales nacionales y departamentales.



Misión de prorrogados



Según Evo Morales, la tarea principal de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es impedir que él sea habilitado como candidato, con esa condición se mantendrán en sus cargos hasta 2027.



“Tres exmagistrados me hicieron llegar y confirman, reconfirman dos del oriente boliviano y uno del occidente. Lucho prometió la prórroga hasta 2027. Este año hay elecciones primarias, al año elecciones nacionales 2025, el 2026 elecciones subnacionales y recién el 27 se va a elegir, a cambio de inhabilitar a Evo. A mí me ha sorprendido”, afirmó.



Congreso y ampliado



El sábado 2 de marzo, en la población de Cuatro Cañadas, Santa Cruz, el bloque evista del MAS realizó un ampliado de emergencia para ratificar a Morales como “único candidato del bicentenario”, además se ratificó “la legalidad” del congreso realizado en octubre de 2023, el mismo que no fue validado por el TSE por haber incurrido en varios incumplimientos.



Asimismo, exigen a “la Asamblea legislativa Plurinacional la aprobación de las leyes 073 y 075 para finalizar el mandato de los magistrados, autoprorrogados”. Por este motivo, los evistas se declaran en “estado de emergencias permanente, frente a los intentos del Gobierno, traidor y dictador de Lucho y David para inhabilitar a Evo Morales y proscribir el instrumento político del pueblo como organización política”.



El otro evento político que se desarrolló este fin de semana fue el congreso de la Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) en la ciudad de Oruro donde la enemistad entre evistas y arcistas se tradujo em un enfrentamiento violento.



Tras la inauguración de la reunión que estuvo a cargo del vicepresidente Choquehuanca, se desató una confrontación entre ambos bandos que se repartieron chicotazos, patadas, puñetes y volaron sillas de plástico. Ante ese escenario, Choquehuanca abandonó el lugar.



También se vio la presencia de policías, por lo que los evistas protestaron ya que según ellos, los agentes de seguridad no tenían nada que hacer en ese ampliado de la Conamaq. Acusaron al ministro de Gobierno de enviarlos y gasificarlos.



Sobre el hecho, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, lamentó el desenlace violento del encuentro del Conamaq, pero entendió que es parte de la pluralidad que tiene el MAS y que esos actos violentos vienen de los radicales.



“Consideramos que hay un ala radical que está apostando a hacer fracasar todo encuentro, todo ampliado, todo encuentro de masistas, no solo parad dividir a las organizaciones sociales sino para generar un ambiente de desestabilización”, dijo Silva.



En ese marco, la autoridad comparó los hechos violentos que se vieron la pasada semana en la Cámara de Diputados y también responsabilizó por los mismos a los parlamentarios del bloque radical de su partido. Según Silva, el objetivo del evismo es hacer fracasar con violencia cualquier escenario político para manchar la imagen del Gobierno.



Con todo, mientras los renovadores preparan el escenario para proclamar a Luis Arce y David Choquehuanca como sus candidatos, los radicales blindan a Evo como su único candidato a la Presidencia.



En el Congreso del Conamaq de Oruro hubo una batalla campal con chicotazos y se lanzaron sillas de plástico.