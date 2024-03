Aliados de Evo y Arce anticipan pelea por el MAS en medio de amenazas

“Si van a querer proscribir la sigla del MAS o inhabilitar a Evo Morales, las movilizaciones e stán cerquita. Por eso, digo que Lucho (Luis Arce) va a tener que alistar su maleta, porque cometió el error de no mejorar el tema del combustible, el dólar, economía y no llevar adelante las leyes (de las elecciones judiciales), ahora intenta proscribir (al MAS)”, dijo.

Pero fueron bastantes dardos lanzados desde el ala ‘evista’. Este rotativo intentó obtener una respuesta desde el Viceministerio de Comunicación y del Ejecutivo, sin embargo, no hubo respuesta.

“La unidad está muy lejana, los insultos, los ataques, las celebraciones y estrategias v an por separado y eso es un suicidio político” , apostilló el exvicepresidente.

En ese sentido, señaló que la unidad está en manos de l jefe de Estado y del jefe del MAS, más no de otras personas , aún con las reuniones que expresidentes del Grupo de Puebla sostuvieran con ambos y por separado.

Por ello, propuso que unas elecciones primarias cerradas sería el campo ideal para que Morales y Arce Catacora puedan resolver las disputas, con las reglas modificadas como los estatutos internos, que participe toda la militancia como quienes se hayan inscrito hace dos años, la habilitación del Padrón Electoral 2018, y un acuerdo previo que quien salga en s egundo o tercer lugar de las primarias quede c on alguna influencia o poder en el nuevo gobierno, en caso que ganasen. “Las primarias sirven para redistribuir el poder internamente”, puntualizó García Linera.

“El MAS está en problemas, porque el congreso d e Lauca Ñ ha sido anulado. Injustamente, abusivamente, p ero ha sido anulado. Son los hechos. Más allá de que uno esté de acuerdo o no. Eso tiene que validarse. ¿Cuál va a ser el nuevo congreso? El que hubo, no ha sido reconocido. ¿Podrá convocar Morales un nuevo congreso? Eso se va a definir hasta mediados de año. Ya sea que la sigla se quede con Luis, ya sea que la sigla se quede con Evo, ya sea que la sigla se quede con nadie para las elecciones nacionales del 2025. Ese es un momento clave. Entre mayo y julio sabremos qué pasó con la sigla del MAS”, dijo.

En tanto que el concejal del MAS, Rolando Pacheco, quien ocupó diferentes cargos en la dirigencia del MAS, la COD y la Federación de Petroleros de Bolivia, manifestó que el instrumento político cuenta con una amplia interna que incluso pueden optar por candidatos jóvenes como la figura del actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. “El que define y prescribe será la Corte Electoral , no será el Ejecutivo”, dijo el concejal.

Para el periodista y abogado Andrés Gómez, la falta de democracia en el MAS convirtió a esta organización d e un partido de masas “a un grupo oligárquico ”. porque no permitió que surjan otros líderes, a imponerse los sesgos autoritarios de dos personas, y la intolerancia de un grupo.

No alcanza la madurez política para encontrar mecanismos de diferenciación. El MAS de Evo y el MAS de Luis Arce están contra de la pared. Ante el Tribunal Supremo Electoral quien tiene la jefatura es Evo Morales, como también la otra realidad es que las organizaciones sociales que componen al partido hoy en día mayoritariamente apoyan al presidente Luis Arce.

Las alas están en contra de la pared; está tremendamente complicado y esta situación los está llevando a una situación extrema que es perder la sigla. Si el Movimiento Al Socialismo no encuentra los caminos de solución, como que las (elecciones) primarias no sean abiertas, que se permita a la militancia votar sin tanto condicionamiento, si es que ese acuerdo que yo creo es más lejano, las partes ponen en riesgo la existencia misma del Movimiento Al Socialismo.

Creo que las heridas son muy grandes, no pasan por un tema ideológico, sino personal que pasa a doloroso. Este desmedido cruce de palabras y acusaciones ha lastimado mucho a las partes, esas heridas hacen que desde mi perspectiva sea más lejana la posibilidad de una reconciliación, pero a la vez veo que el pragmatismo podría un ser un arma que salve al MAS.

Lo cierto es que Evo Morales no puede ganar si no es con un MAS consolidado, porque su desempeño electoral, la masa es toda junta y no dividida. Lo mismo con el ‘arcismo’, el voto duro del campesinado, el origen del MAS. ¿Cómo haces para triunfar sin eso? Aunque estén muy lastimados, al final las partes se necesitan la una a la otra.