Alistan a Arce como candidato con un nuevo frente político

El grupo de sectores afines al presidente Luis Arce prepara el denominado cabildo que se desarrollará el 17 de octubre en la ciudad de El Alto. Estas organizaciones, que desconocen a Evo Morales como líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), no descartan que el actual jefe de Estado sea proclamado como candidato de un nuevo “frente político”. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no recibió ningún pedido de acompañamiento al cabildo y desde entidad dicen que ese evento no será vinculante.



El congreso del MAS terminó un día antes de lo previsto. Se reeligió a Evo Morales como presidente del MAS y se lo proclamó como candidato presidencial del MAS para las elecciones de 2025. Esas determinaciones para el ala ‘arcista’ no tienen validez legal por la determinación de la justicia de suspender el congreso que se desarrolló en Lauca Ñ, en el trópico cochabambino, hasta que se resuelva un amparo constitucional contra el encuentro masista.