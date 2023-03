Allegados harán “pequeño aporte” para viaje en helicóptero de Morales

La semana pasada, el Ministerio de Gobierno entregó un helicóptero para seguridad ciudadana a la Alcaldía de El Alto. Su máxima autoridad, Eva Copa, dijo entonces que la hora de vuelo cuesta $us 3.000. Con ese dato, “el pequeño aporte” que debieran realizar los allegados del expresidente para que viaje a la población yungueña, sería de al menos $us 6.000, por ida y retorno.

Dijo que Morales no llegó a La Asunta “porque nos informaron que en Santa Rosa había grupo de gente de otra comunidad que se apostó en el lugar ”, explicó. Luego señaló que en el ámbito democrático “es imposible agradar al 100% por ciento de la población. No fue que el pueblo yungueño que trabaja día y noche para abastecer los principales mercados del país.

El expresidente tiene resistencia en La Paz. No pudo estar el 6 de marzo en el aniversario de El Alto, porque la alcaldesa Eva Copa no lo invitó al aniversario de la ciudad y también porque sectores sociales lo declararon persona no grata y anunciaron que no permitirían su ingreso. El senador Leonardo Loza (MAS) comentó que en Yungas de La Paz, tanto en elecciones nacionales, como en las subnacionales, nos acercamos al 100%, tenemos casi el 90% todas las alcaldías.