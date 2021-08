Almagro recuerda que Arce y Richter reconocieron el mandato de Áñez antes que la OEA

Escucha esta nota aquí

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que él no fue el primero reconocer la constitucionalidad del mandato de Jeanine Áñez y señaló que el presidente Luis Arce y su actual portavoz, Jorge Richter, realizaron antes esa declararon.



“Cuando hablo de la presidenta encargada Jeanine Añez, era (a través de) un tuit que decía que no reconocemos la constitucionalidad, porque no tenía elementos. Reconozco que estaba hablando con el gobierno transitorio y que tenían que haber elecciones lo más pronto posible. Es lo único. No reconozco ni siquiera la constitucionalidad (pues) la constitucionalidad de Jeanine Añez la reconocieron primeros dirigentes bolivianos como Luis Arce o como Richter, antes que Luis Almagro”, indicó.





“Fuimos los únicos que defendimos la validez del mandato constitucional del presidente Evo Morales”, complementó el secretario en una rueda de prensa tras la presentación del libro “Luis Almagro no pide perdón” de los periodistas Marcelo Ferreira y Martín Nantalevich.

La declaración del secretario de la OEA se produce un día antes de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización que recibirá las denuncias del gobierno boliviano contra Luis Almagro por "injerencia".

“Cuando vienen acusaciones con ese nivel de infamia, estoy dispuesto a defenderme con la verdad y la responsabilidad internacional que tengo y la que tuve para actuar en esos casos y no acepto las mentiras de nadie y es inadmisible”, afirmó Almagro.

Harold Forsyth, el recién nombrado embajador de Perú ante la OEA, confirmó que la sesión del Consejo Permanente se desarrollará este miércoles a las 10:00 bajo la modalidad virtual.

El canciller Rogelio Mayta adelantó que el reclamo contra Almagro será por “injerencia” en la investigación del caso Fraude que estaba desarrollando la Fiscalía que validó una pericia que descartó la “manipulación dolosa” de los datos electorales de 2019, tal como lo señaló la OEA.

La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA emitió un comunicado con el que hizo notar las debilidades de la pericia que la Fiscalía encargó al laboratorio Bisite, de la Fundación de la Universidad de Salamanca, España.

“Una secretaría no puede estarse volviendo como juez, parte, verdugo de los Estados americanos. Los dueños de la OEA son los países. Todos los países, los del norte, los del sur, del Caribe, de Centroamérica”, remarcó Mayta.

Almagro defendió el informe de la entidad sobre los resultados electorales y subrayó que de ninguna manera tuvo que ver con las denuncias del gobierno boliviano.

