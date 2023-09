Alrededor de 700 mil mascotas fueron vacunadas contra la rabia el fin de semana, en Santa Cruz

Datos preliminares de la Gobernación cruceña indican que c asi 700 mil mascotas , entre perros y gatos, fueron vacunados este fin de semana en la campaña de inmunización contra la rabia animal.

Por otro lado, anunció que, desde el lunes, el Sedes recorrerá z onas alejadas para vacunar mascotas a las que no se pudieron llegar entre este sábado y domingo. Alrededor de 2.900 brigadas y más de 15 mil personas participaron en la campaña de vacunación.

“Sobre todo debemos llamar a la conciencia de la población: los animales no son juguetes y nosotros no podemos tirarlos a la calle y dejarlos a su suerte; los animalitos se enferman, sufren, no pueden estar afuera, son animales sociales y tienen que estar, sobre todo, vacunados”, reflexionó Castro.