Alteños advierten con cerco a La Paz porque el Gobierno minimiza sus pedidos

Sin fecha. Así quedó la advertencia de la dirigencia de El Alto sobre un posible cerco a La Paz si es que el Gobierno no atiende sus demandas. Los alteños hicieron llegar una carta el 20 de junio al Ejecutivo y hasta el momento no recibieron ninguna convocatoria al diálogo.





“Estamos en contra de las movilizaciones, estamos en contra de los paros, pero si el Gobierno o alguna autoridad del Ejecutivo no quiere entender, no quiere escucharnos, vamos a tener que movilizarnos y no está descartado tomar los cuatro puntos de ingreso a La Paz y cercar la sede de Gobierno, con todas las disculpas, pero no nos están escuchando”, declaró el ejecutivo de una de las Fejuve de esta ciudad, Fernando Rivera.





En los meses de abril, mayo y junio, la dirigencia de El Alto aglutinada en torno a la Asamblea de la Alteñidad, envió cartas con sus demandas al Gobierno pero hasta el momento ignoró los pedidos de reunión. Este lunes, el presidente, Luis Arce se reunió con Marka de los Qaqachaca y publicó en su cuenta personal de Twitter que coordina proyectos en favor de esta comunidad.





Rivera afirma que aún no se tiene definida la fecha en la que se convocará a la asamblea alteña y recordó que es la única instancia que puede definir un paro porque se trata de la participación de todos los vecinos y las organizaciones que aglutina este municipio.





El censo, los derechos sociales, límites territoriales, desarrollo, institucionalidad, identidad política y desarrollo económico son los siete ejes de la demanda alteña para abordar con el Gobierno. Rivera criticó que el Jefe de Estado haya aceptado “tras un telefonazo” la reunión con los cocaleros del Chapare dejando relegados a los alteños.





“Hermano Arce Catacora no tenga miedo, hermano (David) Choquehuanca aquí tienen respaldo de El Alto, El Alto les dio gobernabilidad con más del 80% en urnas, les damos gobernabilidad, no tienen que temer a nadie”, les recordó Rivera.





La última vez que el Gobierno se reunió con el municipio de El Alto fue en marzo de este año, cuando Eva Copa acudió a una reunión con el vicepresidente David Choquehuanca en su despacho, sin embargo los dirigentes insisten en una reunión con Luis Arce.





