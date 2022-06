Alteños le recuerdan al Chapare que son seis veces más que ellos (en cuanto a población) y son más determinantes en política

Escucha esta nota aquí

De manera sorpresiva la dirigencia cívica de El Alto apareció el mismo día que los cocaleros del Chapare llegaban hasta la Casa Grande del Pueblo a reunirse con el Gobierno. Los alteños convocaron a una “asamblea de la alteñidad” que según sus organizadores no tienen filiación partidaria y rechazaron la interferencia en el Gobierno.





“Nosotros no podemos permitir que desde el Chapare quieran direccionar, quieran nuevamente utilizar el dedazo para cambiar el pensamiento político o tener otro tipo de lineamiento, por esa razón estamos todas las organizaciones de El Alto aquí y no vamos a permitir esa injerencia, la ciudad de El Alto tiene más de un millón de habitantes y el Chapare solamente tiene 200 mil, no menospreciamos la lucha de los hermanos del Chapare, pero queremos respeto como ciudad de El Alto por nuestras conquistas sociales, por el lineamiento político a nivel nacional que siempre ha hecho nuestra ciudad”, dijo el portavoz de esta asamblea, Marcelo Mayta.





El 4 de junio los afiliados a las seis federaciones de cocaleros del Chapare, amenazaron con bloquear las carreteras si es que el Gobierno no cambiaba al ministro de Gobierno. En esa misma reunión le pidieron una audiencia al presidente, Luis Arce, para hacerle conocer esta decisión. Este lunes el Ejecutivo convocó a los cocaleros y los recibió en la Casa Grande del Pueblo, donde ya no se habló del factor, ‘Del Castillo’ y abordaron otros temas.





El 14 de agosto de 2021 la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, recibió al presidente Arce en un acto protocolar en esa ciudad y en el mismo le dijo que esta ciudad no permitiría la desestabilización del Gobierno y aseguró que la victoria electoral fue del 77,7 % de los votos. En ese marco, los dirigentes de la Asamblea de la Alteñidad, les recordaron a los cocaleros que fueron los que pelearon al Gobierno de Áñez.





“Los alteños y alteñas no nos hemos escapado al exterior, los alteños no nos hemos ido al refugiar en embajadas, hemos estado en constante lucha para recuperar la democracia tras el golpe de Estado, tuvimos muchos muertos aquí en Senkata, pero hemos seguido con la lucha, el objetivo se ha cumplido ya hemos recuperado la democracia”, agregó Mayta en su discurso.





De ese modo quedó demostrado el apoyo que tiene el Gobierno en la sede de sus funciones y como dijera Eva Copa, sus dirigentes salieron en defensa de la gestión de Arce.





Asimismo, se pudo constatar que nuevamente el Gobierno logró capear la tormenta de los cocaleros que incluso amenazaron con un bloqueo de caminos para sacar al ministro de Gobierno de sus funciones. Y mientras el Gobierno y los cocaleros se reunían en La Paz, el ministro de Gobierno desarrollaba una tarea en el municipio de Chimoré.