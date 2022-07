Alzó la voz por los parques nacionales, ahora Marcos es amenazado y sancionado

Esa forma de vida le transmitió un apego especial por la naturaleza, no solo el bosque y los animales, también por los pueblos indígenas, específicamente por los esse ejja, con quienes cultivó una amistad muy particular, que merece un capítulo aparte.

"Tampoco era muy común escuchar de avasallamientos de tierras ni de narcotráfico, o pistas clandestinas dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, ahora lo raro es que eso no exista", lamenta. Y aunque el panorama luce muy oscuro, Uzquiano cree que no todo es malo, ya que las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación que cada vez muestra más la importancia del trabajo de los guardaparques, los riesgos, amenazas y atentados contra las áreas protegidas.

"Esto ha permitido un nivel de sensibilización importante en la sociedad boliviana, pero al mismo tiempo siento que una gran parte de esa población que se identifica con las áreas protegidas por las redes sociales, aún no toma acción en líneas de defensa verdaderas, y tal vez sienten que es suficiente con compartir o dar un like", cuestiona.

"Muchas veces no mido consecuencias y me he llevado decepciones, pero aun así no estoy dispuesto a renunciar lo que soy desde niño. Si un día dejo de luchar por lo que creo y sostengo, nada tendría sentido", finaliza.