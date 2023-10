Amazonía: Presencia armada en 38 municipios de Bolivia

Un centenar de municipios bolivianos está dentro de la franja amazónica, que acapara más del 60% de la superficie nacional. A escala mundial, esta Amazonía es compartida por ocho países. Además de Bolivia, están Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Como parte de una primera fase de investigación de periodismo de datos, EL DEBER levantó información de fuentes primarias en 50 municipios de los cinco departamentos donde se extiende un pedazo de la selva tropical más grande del mundo. La conclusión de este periodismo de datos es que en 38 de esos municipios existe presencia armada.

Los entrevistados son de distintos ámbitos, desde la dirigencia indígena, y el turismo, hasta Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), policía de frontera, funcionarios públicos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y activistas ambientales. La mayoría reconoció presencia armada, con menor o mayor grado de gravedad.

Estos grupos denunciados van desde el cartel brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC), ligado al narcotráfico, hasta los sindicatos conformados por mineros y cocaleros, y otros todavía no identificados.

Los más peligrosos operan con armamento de grueso calibre, como sucede con las mafias del narcotráfico en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM) y otros puntos, mientras que otros recurren a dinamita, palos, y machetes para impedir el ingreso de autoridades que ejercen control en esas zonas, como sucede con el norte de La Paz y el Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), entre varios puntos.

Por lo general, los más aguerridos operan en reservas forestales, áreas protegidas y territorios indígenas, que se extienden en varios municipios. No es que necesariamente la presencia armada esté en sitios poblados, sino que más bien se guarece en puntos vulnerables y alejados del control del Estado.

Desde el Gobierno nacional se viene negando esta situación. “Grupos armados en nuestro país, como tales, carteles, no existen. Un cartel es aquel que ocupa un espacio en un territorio, y que no deja ingresar a las fuerzas del orden”, dijo a EL DEBER el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

Sin embargo, ya se ha reportado el deceso de un uniformado en el Parque Noel, por un operativo contra el narcotráfico, y también muerte y violencia por la minería ilegal en el norte paceño.

Casi un ‘holding’

De acuerdo con las fuentes consultadas, estas mafias manejan un amplio portafolio de negocios. Dependiendo de las zonas, trabajan con minería, sobre todo del oro, agricultura y ganadería, tráfico de madera y de tierras, que a menudo son formas de lavar dinero.

El punto más crítico tiene que ver con que están generando actividad económica en los distintos lugares, involucrando y beneficiando a los habitantes de las comunidades, cooptándolos a pesar de la ilegalidad, y alimentando el silencio frente a los delitos y el daño ambiental y social.

Testimonios

Los siguientes son fragmentos de entrevistas con fuentes primarias, que serán publicadas junto con el mapa del crimen organizado en Bolivia. En un producto especial creado en las plataformas digitales del Grupo Multimedia EL DEBER. Asimismo, se agregarán las investigaciones realizadas en los demás países de la cuenca amazónica.

Todas las declaraciones se encuentran respaldadas. Sin embargo, muchos de los entrevistados pidieron guardar en reserva sus nombres por el riesgo, y porque varios de ellos han sido amenazados con anterioridad.

— “Cuando un militar quiso realizar una acción de control, lo cambiaron. No creía que el mismo Gobierno lo cambiara en dos patadas, estaba metido un ex ministro. Volvió a Cochabamba con una gran decepción” (Adolfo Chávez, dirigente indígena).

— “En la frontera de Brasil y Bolivia (Noel Kempff Mercado) está el PCC, por ahora no hay otros grupos grandes, pero existen muchos grupos independientes que son de pocas personas. El más fuerte y con presencia armada más pesada es el PCC” (Joao Paulo Berté, jefe policial Vila Bela-Brasil).

— “En cinco años, la frontera de Bolivia y Brasil tendrá un crecimiento en violencia porque había menos familias trabajando con tráfico, tenían espacio para trabajar, pero hoy son más y empiezan a disputar territorio, compradores, también a denunciarse entre ellos mismos, y surgen los conflictos” (Joao Paulo Berté, jefe policial Vila Bela – Brasil).

— “El narcotráfico es el que trabaja con grupos armados en el Noel Kempff. Hablamos de armas M14, M15, M4, que solo ocupan grupos especiales” (Informante Felcn).

— “El narcotráfico no es de paso por allá, ya genera actividad económica. Hay gente de San Ignacio de Velasco involucrada; existe un hotel que se llena de colombianos los fines de semana. Los pobladores trabajan con los narcos, son los que descargan los tráilers de químicos, son los peones, y en el caso de Florida, los encargados de la logística de los laboratorios son los caciques, lo mismo en el caso de Porvenir. Los narcos ponen a las autoridades de la comunidad. Y como la elección es por usos y costumbres, los narcos hacen churrasco, invitan trago, etc., así ganan” (Informante Felcn).

— “Los brasileños con orden de captura en Brasil sacan carnet boliviano con ayuda de un cura maleante de la Chiquitania. Han legalizado cantidad de brasileños prófugos” (Informante Felcn).

— “Los lugareños ya viven del narcotráfico, mensualmente les pagan una renta. No se han atrevido a hacer laboratorios cerca de Piso Firme porque es muy notorio ahí, pero sí hay en Porvenir y Florida. Hay mucho tráfico en el río Iténez, que está muy vigilado por brasileños” (informante Felcn).

— “Los colombianos lavan la plata en Concepción, San Ignacio, San Miguel, San Rafael, en todos lados están los prestamistas, colombianos en moto, que son informantes, saben de los movimientos. Esto es una empresa organizada. Hay narcos con negocios pantalla en San Ignacio, ponen almacenes, alquilan maquinaria, compran tierras, tienen estancias por todos lados, son soyeros, así legalizan la plata del narco y los más grandes son los brasileños (Informante Felcn).

— “La mafia está dentro del parque, y está en el Sernap. Los narcos pagan mensualidad por información y reparten a la comunidad, para que avisen quién pasa. Desde Concepción ya saben dónde está yendo uno” (Sernap).

— “Ahora el narco está en Porvenir. También en Florida, pero los Umopar van a cada rato, extorsionan a los narcotraficantes, pero la crema y nata del narcotráfico en este momento se encuentra en esas dos comunidades, Porvenir y Florida. Siempre estuvo metida la gente de Florida, pero Porvenir entró recién” (Sernap).

— “Hay gente del Sernap metida hasta el cuello. El trato con las comunidades, los narcos lo hacen a través de los caciques, a través de ellos reparten (plata) a cada familia. En Florida, las avionetas aterrizaban dos veces al día, o dos a tres veces por semana, custodiadas por hombres con ametralladoras, en la pista y en el mismo pueblo, y todo eso era normal” (Sernap).

— “En la zona solo cristalizan, no trabajan con hoja de coca. Los comunarios hacen el trabajo más pesado, pero los más inteligentes ya cristalizan en el horno, junto con los colombianos. En las fábricas son puros colombianos, no hay brasileños. Llegan las avionetas con 400 kilos y tienen que cristalizar eso; le tiraban dos noches seguidas trabajando, día y noche, e incluso a los pobres lugareños les daban su ‘toque’ para que aguanten, algunos se pasaban. Los lugareños ya se están haciendo viciosos, me da pena, y también es verdad que hay prostitución, ahí mismo en Porvenir costaba 100 dólares el ‘polvito’ (sexo). En Florida no hay prostitución porque ya no queda mucha gente, hay desplazamiento” (Sernap).

— “Tengo entendido que existen propiedades dentro del parque Noel Kempff que fueron compradas por gente de afuera, de dudoso oficio” (Sernap).

— “Son mafias, el problema de la minería o la cooperativa minera es que está muy relacionada con el narcotráfico, porque de ahí sale dinero. Antes se lavaba plata con electrodomésticos, ahora se lava comprando las tornamesas y esas cosas” (Activista ambiental, norte de La Paz).

— “Existe la ecovía Chuspipata, muy linda. Unos turistas llegaron a la última parte y los recibió un grupo armado, que disparó al aire, los obligaron a salir. También emboscaron a gente de la Alcaldía de Coroico, que fue a hacer una inspección. Pensar que es una zona altamente turística” (Activista ambiental del norte paceño).

— “Hubo un coronel de Pofoma, Cárdenas, que hizo operativos en zonas mineras, como Mapiri, Tipuani, Mayaya, por el tráfico de animales, ya que hay la relación narcotráfico-minería de oro-trata de personas- tráfico de animales. Pero a todos los del operativo los emboscaron. Hay tres trancas de los mineros, de los chinos, de los narcos, para entrar a Tipuani, no son del Estado” (Activista ambiental, norte de La Paz).

— “La minería se ha agravado desde que Teodoro Mamani hizo un acuerdo con la AJAM y desde esa vez ellos están más empoderados. Son prepotentes, abusivos y maleantes. A uno de los chicos de la comunidad que se les opuso le han pegado. Tienen de socios a senadores y diputados, y hasta les han permitido que entren al Madidi. El otro día un guardaparque los ha parado, y le sacaron armas de fuego, lo amenazaron” (Activista, norte de La Paz).

— “En 2015, en Coroico, se encontraron 24 fábricas de cocaína (Activista ambiental, norte de La Paz).

—“En esos grupos armados hay personas inmiscuidas en actividades ilícitas como el narcotráfico. Están usando a la minería para blanquear dinero. O sea, la inversión en minería, en grandes maquinarias, es parte del lavado, y donde se materializa prácticamente el lavado de dinero es con la extracción y la venta del oro” (Álex Villca, Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia - Contiocap).

— “Una estrategia de estos negocios es involucrar a la gente del lugar. Se está usando a las cooperativas mineras de ciudadanos bolivianos para encubrirse. Y cuando se hacen visitas de inspección de parte de entidades del Estado, o de organizaciones de la sociedad civil, ellos simplemente dicen que son técnicos y que están ahí para reparar las máquinas” (Álex Villca, Contiocap).

— “Hace tiempo que pueden mover autoridades. El sector minero, desde la llegada de Evo Morales al poder, tiene mucho poder político y económico, y a muchas instituciones del Estado controladas. Ellos tienen la capacidad de nombrar ministros, viceministros, presidentes de estas organizaciones, relacionadas con la minería, como la AJAM y sus otras reparticiones. Por ejemplo, el ex director ejecutivo del Sernap es un ciudadano que tiene origen campesino (Csutcb)” (Álex Villca, Contiocap).

— “En el Tipnis, hay comunarios que ya no pueden transitar con libertad, son controlados por los propios cocaleros, que los tienen sometidos, no pueden trabajar en sus actividades tradicionales, culturales, como el chaco, sus cultivos, nada de eso, porque están enclaustrados por la colonia que llaman Polígono 7. Comunidades como Santísima Trinidad y otras más no tienen libertad de nada, y más bien su única fuente de trabajo es que ya se prestan como cosechadores de coca; no les queda otra alternativa” (Marcial Fabricano, Parlamento Indígena).

— “Allá está la mata del narco, ya cosechan y elaboran, de eso no se tiene que dudar. No sacan la hoja de coca afuera. Cuando digo que no hay libertad de tránsito, eso es porque hay amedrentamiento, cualquiera que sea, y sí son grupos armados, ya sea con garrote, con machete, arma de fuego, con lo que sea, pero son armados” (Marcial Fabricano, Parlamento Indígena).

— “El problema minero está ocasionando invasiones, pero realmente es el mismo Gobierno que da los permisos para que ingresen empresas mineras a concesionar el territorio tacana. Sin consulta previa, las cuadrillas ya están armadas, pero nunca nos llamaron para hacer la consulta sobre cómo van a trabajar, o si queremos o no que entren. Estamos recontra contaminados con mercurio, pero a ellos no le interesa la salud de nadie, solo les importa el oro. Nuestros jóvenes ya le están metiendo a la marihuana, a la pichicata, y no se sabe quién les mete eso. En el parque nacional y en las TCO hay campamentos de narcotraficantes, incluso las avionetas vuelan a las dos o tres de la mañana, por encima de la capitanía, de los militares, pero nadie dice nada” (Rolando Salvatierra, indígena tacana).

— “El problema ahorita es de la actividad ilícita del narcotráfico, pero está más en territorio de la provincia Ayopaya, que pertenece a Cochabamba. Como ahí tenemos el camino troncal, es la gente que viene por ese lado; actualmente trajina mucha gente desconocida y el problema que acarrea es que los niños del colegio están medio drogadictos, con este tema de la marihuana” (Wilma Mendoza, Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia - Cnamib).

— “Todos los ríos que nacen en el Amboró y en Carrasco, los del Chapare y sus aguas abajo, son los que utilizan para llegar con la droga hacia las grandes fábricas. Hay muchos colombianos y allá es libre andar con ametralladora. Cuando llegan allá los de Narcóticos, ya se sabe kilómetros atrás porque las comunidades atrás avisan de San Ignacio de Moxos, viniendo hacia el Chapare, en esa ruta todo es cristalización (de cocaína)” (Ambientalista, zona hidrovía Mamoré - Ichilo).

— “Toda esta droga que viene por el Madidi, y que va haciendo escala, la llevan a estancias en Beni o al norte de La Paz. De ahí la trasladan hasta Santa Cruz, y de ahí a Paraguay y a Brasil, y ahí se da la disputa de esos dos comandos, PCC y Cartel do Norte” (Sernap).

El DEBER buscó la contraparte policial sobre las denuncias de extorsiones a los narcos, pero no respondieron ni el nivel nacional, ni el departamental de la Felcn.