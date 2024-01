Ambientalistas de Surinam anuncian protestas por arribo de un grupo de menonitas de Bolivia

Adrián Barbero, socio de Terra Invest, la empresa que lleva a los menonitas de Bolivia a Surinam, se presenta como la persona “referencia a nivel internacional de los menonitas” y dice que los cuida y les marca algunas líneas como si fuesen socios, como en el caso de los desmontes. Por eso, asegura que los menonitas no actuarán en Surinam como en Bolivia y en otros países donde son cuestionados por su rol en la deforestación.

El empresario asevera que él, como concesionario de las primeras 30.000 hectáreas, pondrá como norma a los menonitas que solo podrán deforestar el 50% de las tierras que él les transfiera (Se le solicitó mostrar el documento que consigne eso para las primeras 50 familias, pero no lo facilitó).

Asegura que a aquel que no acepte esa norma, no le transferirá terrenos y que está muy seguro de que aceptarán porque tienen mucha demanda, muchos pedidos de tierra de menonitas, que superan el millón de hectáreas, por lo que le transferirá solo a los que estén dispuestos a cumplir esa norma.

Se le planteó esa posibilidad a Juan, un menonita de la colonia Valle Hermoso con el que conversamos en el mercado Los Pozos en Santa Cruz: —Juan, ¿y sabés cuánto vas a poder desmontar si conseguís tierras en Surinam? —Todo. Todo. Cien por ciento. —El empresario que lleva a los menonitas dice que solo será el cincuenta por ciento… Aquí su expresión de embelesamiento cambió a una mezcla de incredulidad y decepción: —Nooo. Tiene que ser cien por ciento, ni cortinas de viento se va a dejar porque en Surinam no hay viento.

Juan tiene 14 hectáreas en Valle Hermoso, y las considera ‘pocas’. Explica que está ‘anotado’ en la lista de los interesados de su colonia para ir a Surinam, con un encargo de 25 hectáreas por las que deberá pagar $us 7.500.

Además, espera vender sus tierras en Valle Hermoso y juntar dinero que le permitan llegar a comprar 50 hectáreas en Surinam. “Ojalá hasta el año que viene pueda irme”, dice, anhelante. Pero, con la idea del 50% de deforestación, la ecuación no le cuadra: si logra comprar 25 hectáreas y Barbero solo le permite ocupar la mitad, es decir, 12,5 hectáreas, podrá cultivar menos de lo que tiene actualmente.

Barbero, con sinceridad y sin remordimiento dice: “Vamos a tener una deforestación desmedida en un lugar donde nunca pasó nada. El impacto va a ser muy fuerte. No queremos estar en lugares en que puede haber conflicto”.

Asegura que durante dos años ha hecho negociaciones y socialización con todos los sectores con quienes debía hacerlo en Surinam, para la llegada de las primeras 50 familias menonitas a las primeras 30.000 hectáreas del proyecto. “No nos ha quedado puerta por tocar”, dice el empresario que asegura que no hubo sobresaltos y que lo único negativo, desde su punto de vista, fue una serie de publicaciones sobre las denuncias de violaciones contra mujeres menonitas en colonias bolivianas en 2009, lo cual, considera que no viene al caso, puesto que los responsables (siete varones menonitas) fueron sentenciados y encerrados por sus delitos.

Sin embargo, al consultar con representantes de pueblos indígenas y ambientalistas de Surinam, estos señalaron que ni siquiera conocen detalles del lugar o los lugares donde están los menonitas y que nunca fueron convocados por nadie, a ninguna socialización. Monique Pool, directora de la Fundación Patrimonio Verde Surinam, señaló que, al menos con la institución que ella dirige, tal socialización no existió, y atribuye a la falta de información del Gobierno surinamés el hecho de que la población no conozca este y otros proyectos que afectan la riqueza forestal de ese país.

Mientras Barbero dice que un posible conflicto entre los indígenas y el Gobierno está en sus cálculos, sin embargo, cree que será una lucha ‘pacífica’ y es un tema que “debe ser discutido por los políticos”. También está seguro de que en las tierras concesionadas no pasará nada porque ha previsto que su proyecto no esté en tierras indígenas, “ni siquiera que estén en disputa”.

Pero, aunque el proyecto de los menonitas no afecte directamente tierras indígenas, el asunto molesta a esos pueblos y a los ambientalistas. La parlamentaria Edwards le dijo a Nómadas que los líderes de su aldea “no darán permiso a los menonitas hasta que el Gobierno nos conceda nuestros derechos sobre la tierra... no podemos luchar por nuestros derechos sobre la tierra mientras el gobierno le da tierras a un grupo externo”.

Asimismo, alertó que perderían su estatus de HFLD si se deforestan más de 30.255 hectáreas de bosques primarios por año. Ella cree que la gente de Surinam no está consciente de algunos “actos ilegales” cometidos por los menonitas contra el medioambiente y reconoce que los ambientalistas han tardado en reaccionar, lo cual atribuye precisamente a la desinformación que hay de parte del Estado.

El 27 de octubre de 2023, las organizaciones no gubernamentales ecologistas con presencia en Surinam, brindaron una conferencia de prensa donde expresaron su preocupación por la llegada de menonitas. “¿Dónde está el plan? ¿Por qué no puede haber transparencia? Pedimos un estudio para poder determinar científicamente cuál podría ser el efecto de la agricultura menonita a gran escala en el medioambiente”, dijo Gwendolyn Smith, de la organización Green Growth Surinam, según el diario De Ware Tijd, de Paramaribo.

También manifestaron la necesidad de un estudio de impacto ambiental como parte de la condición legal antes de proceder a la deforestación con fines agrícolas y cuestionaron que en Surinam “se tienda alfombra roja a los menonitas”, mientras que en América del Sur son conocidos por su destructiva agricultura a gran escala que no sólo va acompañada de deforestación, sino también de contaminación del agua, uso de pesticidas, la introducción de alimentos genéticamente modificados y conflictos con los pueblos indígenas locales.

Es por esto que, Monique Pool, considera que otorgar tierras a una empresa y no a los pueblos indígenas de Surinam “es un acto ilegal” y pide mirar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que se hacen luego de agotar instancias internas) como la del pueblo Saramaka, cuya petición se hizo en el 2000, se admitió en el 2006 y tuvo una sentencia en 2008 que instruía al Estado “reconocer de manera formal los derechos a la tierra de los saramaka maroons”.

El proyecto menonita en Surinam, se ha conocido en un documento que maneja un grupo de ambientalistas que arroja datos como que: las primeras 50 familias menonitas la conforman 246 personas y que se pretende sustituir la importación de alimentos a Surinam, del 67% al 50%. Los ambientalistas cuestionan que en el proyecto se hable de oportunidades de empleos, sin detallar de qué tipo y observan que los menonitas no contratan gente para el trabajo en el agro y que solo recurren a terceros para dotación de ciertos insumos.

Es decir, la selva virgen y su sinfonía salvaje no solo serán vulnerables a la tala de árboles, sino a incendios forestales y también a la contaminación, como sucede cada año en Santa Cruz, Bolivia, de donde provienen los menonitas.

Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra, en Santa Cruz, Bolivia, alerta que hay una dinámica global que es el negocio de la agricultura versus los derechos humanos y medioambiente. “Hay sectores y empresas que ven la ganancia y no les importan las consecuencias y hay Estados que entran en esa lógica” y allana el camino a través de las leyes.

Sobre este último punto, Barbero señaló: “En Surinam no está permitido glifosato y mi transferencia lo prohíbe por escrito. Alguno me pedirá y no se lo permitiremos. Costó tanto hacer un camino y por uno que pida glifosato vamos a tener problema. La mayoría son muy cuidadosos del medioambiente por las leyes”.