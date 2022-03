Ambulancias fueron hechas para Europa y gobernador dice que informe de la Procuraduría es solo una “recomendación”

Escucha esta nota aquí

Las 41 ambulancias que fueron adquiridas irregularmente por la Gobernación de Potosí fueron fabricadas para circular en Europa, debido a que requieren combustible de alta calidad, según se puede observar en las indicaciones que están pegadas en los propios vehículos.

Mientras tanto, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, llegó a la sede de Gobierno para sostener una reunión en la Casa Grande del Pueblo. A su salida dijo que el informe de la Procuraduría, que establece que tiene responsabilidades sobre la gestión, son solo “recomendaciones”.

“Nosotros no tenemos ninguna relación con esta empresa, no vamos a recibir ninguna ambulancia, el tema de la Procuraduría son recomendaciones para hacer seguimiento a todos los procesos”, afirmó.

Los motorizados llegaron esta semana al puerto de Iquique (Chile) y no se sabe qué sucederá con ellos, debido a la anulación del contrato que firmó la administración departamental. Iban a costar más de 20 millones de bolivianos.

“Nosotros no tenemos ningún contrato vigente con la empresa. Ellos verán qué hacer con las ambulancias, yo la verdad no sabría responder. Nosotros no tenemos ninguna relación con esa empresa”, recalcó Mamani en puertas de la Casa Grande.

El gobernador indicó que producto de las irregularidades, como la firma de un acta de recepción cuando los vehículos ni siquiera estaban en territorio nacional, entre otros, fueron desvinculados algunos funcionarios, se iniciaron denuncias y el Ministerio Público abrió investigaciones.

“Las investigaciones ya han avanzado, nosotros hemos presentado todos los informes que corresponde. Seguiremos presentando más documentación que se requiera, pero nosotros estamos cumpliendo con nuestras obligaciones”, remarcó.

Finalmente, consultado sobre si renunciará, la autoridad se limitó a indicar que “la ley estipula en qué casos puede renunciar una autoridad electa, más allá de ser temas políticos, nosotros nos debemos a Potosí”.