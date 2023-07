Amenazan a periodista de EL DEBER por una nota sobre el narcotráfico

Un periodista de EL DEBER fue amenazado ayer por una persona que se identificó como parte de “la familia Lima Lobo”. El ciudadano negó que la avioneta que esta semana cayó con droga en Argentina esté relacionada con su familia. Además, aseguró que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, tampoco los señaló durante las pesquisas. Así, desafío al comunicador a probar “la nota” ante las Fiscalía de Santa Cruz.

“Lo voy a demandar a la Fiscalía y usted me va a demostrar que la Fiscalía le dio esa nota, porque de aquí para adelante tenga mucho cuidado. Se lo digo así. ¿Me entiende, no? (No hay que) hablar y denigrar a una familia cuando mis nietos ya son jóvenes. Estamos cansados en la familia Lima Lobo de todas estas huevadas que hacen ustedes”, dijo una persona que se presentó a la redacción de EL DEBER como Douglas Lima Lobo. Al no encontrar al periodista, lo contactó por teléfono.

El registro de esta conversación fue grabado. El periodista explicó a su interpelante que la nota sobre el “clan Lima Lobo” se basó en un requerimiento emitido por la Fiscalía. Se trata del caso CUD 714102200230012 FELCN-SC-X-79/20203.

De hecho, la Policía detuvo ayer a dos de las tres personas requeridas por el Ministerio Público bajo cargos de tráfico de sustancias controladas.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señaló ayer que se trata de del piloto y el propietario de la aeronave “CP-3123 que cayó en Argentina hace pocos días”. Para completar el pedido del fiscal Freddy Durán aún resta una mujer con las iniciales de V.L.M, familiar del señor que se comunicó ayer con un periodista de esta casa.

“Les hablo con todo respeto. Iré a la Fiscalía, hablaré con el Fiscal de distrito (Roger Mariaca) para que usted me demuestre que la familia Lima Lobo es dueña de esa avioneta como usted lo está diciendo”, reclamó y rechazó la explicación del comunicador respecto a que la fuente de información haya salido de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

“Yo no lo creo. Ellos no salen a hablar, los que salen hablar son los de la prensa. El ministro (de Gobierno) no habla de que se trate de un clan Lima Lobo. Lo llevo donde vivo, si quiere. Vivo 14 años en mi casa. Voy a mandar a mis abogados a la Felcn y que me demuestren que hay ese clan Lima Lobo”, afirmó poco antes de concluir el contacto.

Según el requerimiento fiscal, la señora V.LM, parte de la familia señalada, aparece como la persona que pagó por el seguro de la nave. Los investigadores señalan que ella tendría que explicar si es o no propietaria de la avioneta.

En un pronunciamiento público, la Asociación Nacional de la Prensa, la organización que representa a los principales diarios de Bolivia, expresó preocupación por la agresión verbal y alertó a las autoridades de la seguridad pública sobre los riesgos para la vida del periodista Guider Arancibia.

“Cerca de las 14:30 me llamó Douglas Lima Lobo para quejarse. Le expliqué que es información que la Policía antinarcóticos y la Fiscalía de Sustancias Controladas comparten a la prensa. Entonces, me dijo que me iba a demandar para que yo demuestre que la Fiscalía es la fuente de la información. Y agregó que de aquí en adelante yo tenga mucho cuidado; que la familia Lima Lobo está cansada” relató a la Unidad de Monitoreo de la ANP.

Dijo que Douglas Lima Lobo acudió primero a las oficinas de EL DEBER. “Al ser informado que no estaban para atenderlo, hizo una llamada; alguien le dio mi número telefónico, y entonces me llamó y fue a los gritos”, señaló el periodista.

El organismo insistió en el llamado al Estado ante la amenaza.

