Amparo abre el paso para consolidar la propiedad del edificio de la APDHB

En la conversación con este medio se le preguntó a Amparo Carvajal si es que tiene confianza en Hassenteufel para que sea quien encabece la negociación. “Hemos pasado con él y con Salvador Romero muchos momentos durante las elecciones nacionales pasadas. Ya os dije que estamos haciendo las cosas en la APDHB bajo raíces podridas como fueron esas elecciones, yo no me he callado nunca. Qué te voy a decir, él es un nombre que me aprecia, pero confianza, ¿en quién uno tiene confianza?, en nadie”.