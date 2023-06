Amparo Carvajal pierde contra la Policía y se alista para pelea legal por Apdhb

La jueza consideró que tanto la Policía, como el ministro de Gobierno no estaban poniendo en riesgo la vida de la demandante, ya que uno de los argumentos consistía en que la vida de Carvajal corre peligro. Tampoco está siendo perseguida, no está con un proceso penal y no está recluida en un penal. La jueza dijo que se debía cumplir una de estas cuatro condiciones.