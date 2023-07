Amparo Carvajal: "Yo estaba dispuesta a salir en cajón, si me fui caminando es porque hay algo muy bueno"

Atiende la llamada desde su casa. En redes sociales circulaba el rumor de que la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, estaba en un centro médico, pero ella asegura que no fue necesario y que durmió “en casa” después de 52 días de vigilia.

Comienza la conversación con un tono más suave que el que se le conoce habitualmente, se la nota débil, el peso de la vigilia en la intemperie le ha cobrado factura en la fortaleza de esta mujer de 84 años. “Lo único que puedo decir es que estaba dispuesta a salir en un cajón, pero, si es que ustedes me vieron hacerlo caminando, es porque lo que se logró es importante y considero yo que muy bueno”, dijo de entrada.

Luego, hizo una petición: “Me parece que hay que esperar un poquito para que pueda dar detalles de todo lo que ha pasado. Solo puedo decirle que ha sido muy profunda la cosa, que en esto ha intervenido incluso el presidente de la Nación, Luis Arce. Yo quisiera pedirles un poco de tiempo para contarles más”, aseguró.

Antes de colgar, era imposible no preguntarle cómo se sentía y cómo se encontraba en cuanto a la salud. “Anoche me vine directamente a casa, me acompañó hasta aquí el cónsul de España en La Paz, Guillermo Gil, porque el embajador Javier Gassó Matoses se encuentra en España. Pero hablamos con él (el embajador) hasta última hora. Eran las 3:00 de la madrugada para él cuando salí, se encontraba en Valencia, atendiendo un llamado de su gobierno porque hay elecciones en ese país. Ya les contaré todo”.

EL DEBER insistió en preguntarle cómo se encontraba, y respondió: “Bueno, estoy en mi casa, sola, y no sé si decirte que he hecho bien…”, y se le corta la voz. “Pero bueno, ya podremos contar más de esta historia. Quiero decirte que me encuentro fortalecida, porque yo no me vendo a nadie, nunca”.

Este medio pudo conocer tras su salida que la embajada de España y funcionarios de Gobierno intervinieron en la negociación, que fue ejecutada en La Paz por el cónsul Guillermo Gil, quien fue la persona que salió detrás de Amparo la noche del sábado. Las conversaciones apuntan a que, durante este fin de semana, se realice un inventario en la casa de la APDHB.

Carvajal, así como todos los 11 integrantes del bando de Edgar Salazar que estaban en el interior del edificio, salieron del recinto. El martes, como el veredicto que emitió un tribunal paceño hace algunas semanas, será el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, quien mediará en el conflicto, luego de que entre ellos no se pudo lograr la unidad, como ordenaba ese fallo.

“Hassenteufel también se encuentra en España en estos días, por lo de las elecciones”. La activista octogenaria reveló que hubo negociaciones con el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien el jueves informó que el inmueble tiene una deuda tributaria que sobrepasa los Bs 700 mil, y que debería ser embargado hasta que se pague esa deuda.

Ella se muestra con mucha esperanza, por las negociaciones que comenzarán el martes, cuando el presidente del TSE retorne al país. “Sin duda, es algo que veremos entre todos. Estos 52 días no han sido para nada fáciles. Se dieron circunstancias especiales y se abrió todo. Nadie me ha prohibido callar, pero prefiero ser prudente”, expresó.

Se le pregunta si es que tiene confianza en Hassenteufel para que sea quien encabece la negociación. “Hemos pasado con él y con Salvador Romero muchos momentos durante las elecciones nacionales pasadas. Ya os dije que estamos haciendo las cosas en la APDHB bajo raíces podridas como fueron esas elecciones, yo no me he callado nunca. Qué te voy a decir, él es un nombre que me aprecia, pero confianza, ¿en quién uno tiene confianza?, en nadie”.

Contó también que el presidente Arce movió a varios de sus funcionarios. La participación de la embajada “fue muy importante. Yo no soy boliviana, llevo más de 50 años aquí, lo que tengo en este país es una relación muy profunda. No sé qué vas a poder decir. Lo que te pido que digas es que es positivo. Insisto, yo estaba dispuesta a salir en el cajón, si no fue así es porque hay algo muy bueno”.

Antes de despedirse, agradeció el apoyo de los activistas y de toda la gente que la apoyó “en Santa Cruz donde se publica vuestro medio. He pensado mucho en estos días en su gobernador, Luis Fernando Camacho; de Marco Antonio Pumari, y de muchas otras personas que son detenidos políticos por pensar diferente, porque la justicia no es independiente”.

Durante la semana, el gobernador cruceño apareció en una audiencia muy decaído por su enfermedad, por el encierro y; según denunció su familia, por el trato que le dan en el penal de Chonchocoro. “Muy mal, muy mal, muy mal que esté en ese estado una autoridad elegida por voto popular, es la primera autoridad de la Gobernación más importante del país. Tiene que haber justicia y debe ser pronto. Todo dependerá de que todos estemos unidos”.

Antes de terminar el contacto, envió un saludo especial y un agradecimiento a los activistas de Montero, con los que habló anoche a última hora”. “Muchas gracias por su apoyo y la fuerza que me transmitieron".