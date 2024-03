Ampliado de Cuatro Cañadas ratifica a Evo como su "único candidato", entre otras 16 resoluciones

Y luego añadió: “No somos narcos, no somos terroristas; cómo un narcotraficante iba a ser presidente, nunca. Tanta investigación, tanta persecución, ¿cuántos pachajchos son, aquí, ahorita?”. Mandó decir a los supuestos espías, que ellos están unidos.

También criticó al ‘arcismo’ y sus “concentraciones”, que, a su modo de ver, no son “ampliados”.

“Ampliado, ¿qué es? Lamentablemente, el ampliado se ha convertido en concentración. No pensamos compañeros no es; no lo dije en su momento por ganarle confianza a Santa Cruz”, manifestó y luego elogió la cantidad de participantes reunidos en Cuatro Cañadas.