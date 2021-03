Amplían detención preventiva de Áñez y sus exministros a seis meses

Escucha esta nota aquí

La audiencia de apelación de la ex Presidenta, Jeanine Áñez y dos de sus ex ministros, Álvaro Coimbra y Álvaro Guzmán no podía tener peor resultado, al margen de rechazar el pedido de someterse al proceso en libertad, el Tribunal Décimo de Sentencia, amplió la detención preventiva a seis meses.





NOTICIA EN DESARROLLO