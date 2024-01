Andecop espera reunión con Educación sobre pensiones: "Ya no podemos más. Estamos en números rojos"

“(…) Y eso que el Ministerio de Educación no tiene competencia para regular pensiones y contratos entre particulares. Tenemos un código civil. Pretenden que la resolución ministerial esté por encima de la Constitución, esté por encima de las normativas expresamente determinadas por ley”, observó Villena.

Pero además de cuestionar la aplicación de la Ley, el vocero de Andecop manifestó que prefieren evitar estos temas legales: “Nosotros no queremos entrar en un conflicto; queremos dedicarnos a lo que nos corresponde: educar, y no tener que estar presentando impugnaciones, apelaciones, recursos contenciosos, administrativos e inclusive amparos constitucionales por esta vulneración a derechos, necesitamos seguridad jurídica”.

Villena señaló que los colegios particulares expusieron, el año pasado, su situación financiera a los padres de familia: “Ya no podemos más. Estamos en números rojos; yo no sé de dónde sacan algunos disque representantes de padres de familia, que no existen, que tenemos superávit. Imposible, ninguna empresa en Bolivia tiene superávit, estamos brindando el servicio aún en esas condiciones”.