Andrea Iturre: “Vi cámaras de seguridad y me percaté de que ellos se dieron cuenta de que mi gatito Tito no estaba (en el canil) antes del vuelo”

“El quinto día (desde que se perdió su mascota) vi las cámaras de seguridad (del aeropuerto) y me percaté de que ellos se dieron cuenta de que mi gatito Tito no estaba (en el canil), fue a las 23:12 y yo despegué a las 23:40. Tuvieron 40 minutos para avisarme, pero prefirieron no retrasar su vuelo”, contó la joven en el programa Buena Noche de Opinión Bolivia.







“Para mí él lo es todo, yo no soy casada, no tengo hijos. Soy de una familia pequeña, somos mi mamá y mi hermano. Me prometieron (BoA) que iban a mandar un especialista, que lo encontraría en dos horas, que me lo entregarían el domingo a las 20:00, pero tampoco volví a saber de ese tema”, lamentó Andrea.