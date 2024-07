Andrónico advierte que sin diálogo se puede llevar al país al colapso social

En el último tiempo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez , ha trabajado en los consensos y acuerdos al interior de la Asamblea Legislativa, lo que le ha valido ser criticado por parte de los 'arcistas' de tener un acuerdo con la derecha . En entrevista con EL DEBER Radio, Rodríguez se defiende expresando que lo que se quiere es que se recupere la función que tiene el Legislativo, lo cual no se va a conseguir hasta que se logre el diálogo.

¿Se puede lograr un acuerdo con el Ejecutivo, o tal vez un diálogo nacional?, se le preguntó. E l pupilo de Evo Morales responde que: "Si los políticos nos vamos a ver como enemigos y no solo como adversarios políticos, todo lo que que hará el otro siempre será rechazado o descalificado".

Lamenta que mucha gente no entiende aquello, "solamente acusan, juzgan, dicen 'ah, se dio la mano con tal, con la derecha'. Pero es posible hablar de un diálogo si los políticos nos despojamos de los intereses particulares". Rodríguez cree que hay que conseguirlo porque hay una Asamblea que no puede interpelar, "una Asamblea que en los ojos del órgano Ejecutivo no puede hacer ningún acuerdo, ningún consenso".