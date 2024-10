Andrónico busca su última reelección y 4 arcistas quieren presidir Diputados

En cuanto a los arcistas de la Cámara Alta, aún no se animan a decir en público a quién postulan a la presidencia, aunque en los pasillos del Legislativo se desliza el nombre de la senadora alteña Virginia Velasco. No obstante, la reserva del dato se terminará en pocos días dado que antes de que se instalen las sesiones en Diputados y el Senado, los potenciales candidatos del arcismo recibirán la venia del jefe de Estado.

Para gobernar el presidente solo tiene la fuerza pública y los autoprorrogados. No tiene respaldo del Legislativo, por eso es que el ha intentado anular a la Asamblea, ha intentado anular la sesión del presidente Andrónico, le ha quitado la potestad de interpelar a los ministros porque para él el Legislativo es un estorbo y por eso la Asamblea está en su contra y no le aprueba sus créditos.

Pero así cambien las directivas, el presidente no va a tener un camino fácil bajo ningún parámetro. No existe un escenario donde el presidente Luis Arce la tenga fácil porque el Legislativo ya se reveló contra Arce, porque en estos cuatro años el presidente se estrelló contra el Legislativo en todo sentido. Sus ministros se hicieron la burla de los diputados cuando querían fiscalizarlos.

Con todo esto se muestra que el presidente Arce no ha sabido manejar el Legislativo, sabía que no tenía dos tercios y aún así no hizo nada para lograr acuerdos con las otras fuerzas políticas en pro del país, al contrario en varios de sus mensajes, el presidente ha acusado al Legislativo de ser el culpable de la crisis pero quien gobierna es Arce, no el Legislativo.