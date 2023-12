Andrónico en su corto mandato de solo horas, ¿por qué no pudo cambiar ministros? Loza tiene la respuesta

¿Qué hizo Andrónico Rodríguez en las 14 horas que fue presidente en ejercicio de Bolivia?, ¿pudo cambiar a los ministros más cuestionados por el ‘evismo’? ¿por qué no lo hizo?, fueron algunas preguntas de la prensa al senador Leonardo Loza quien reveló que tuvo una conversación con Rodríguez y entre bromas le dijo que no le alcanzó el tiempo.

Aquello no pasó, no obstante, el senador Loza confirmó que esa probabilidad no estuvo tan ajena a la realidad. Lo que sí subrayó el senador chapareño, es que ellos, los 'evistas' no son oportunistas.