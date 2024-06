Andrónico llama a sesión; las dos facciones del MAS miden fuerzas en el Legislativo

No figuran en agenda legislativa el tratamiento de los proyectos de ley 073 de plazos procesales y 075 de cesación de funciones de los magistrados “auto prorrogados”, y tampoco está considerado el proyecto de ley corta que amplía las atribuciones del Legislativo para terminar con el proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Yo no voy a asistir, nuestra bancada no va asistir porque no vamos a avalar temas ilegales”, aseguró el jefe de bancada arcista en Diputados, Jerges Mercado. Agregó que esta convocatoria refleja “la tenebrosa alianza entre Evo, Camacho y Mesa”.