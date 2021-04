Andrónico presenta una denuncia contra Jeanine Áñez por siete delitos

Escucha esta nota aquí

Después de informar sobre la denuncia formal que presentó en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, por la supuesta comisión de siete delitos, el actual presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, sostuvo que la ex mandataria instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas a resguardar el orden cuando no tenía ninguna facultad constitucional para hacerlo.

Rodríguez indicó que tras seis meses de análisis y recopilación de información se identificaron siete delitos cometidos por Áñez durante los conflictos que se generaron en el país en 2019, tras descubrirse los indicios de fraude electoral que conllevaron a la renuncia de Evo Morales y su salida del país en un avión que fue enviado desde México.

"He presentado esta denuncia de manera formal contra la exsenadora Áñez en razón de los actos cometidos los días 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2019. Esta denuncia se presentó hace una semana en la Fiscalía General del Estado", señaló el titular del Senado, de acuerdo a un reporte estatal.

Pese a que Áñez fue reconocida como presidenta por mandatarios de otros países, así como por organismos internacionales, Rodríguez dijo que para asumir como presidenta transitoria del país hubo un procedimiento irregular y violación al Reglamento General de la Cámara Alta.

Vale recordar que el llamado de Áñez para pacificar el país se dio en un contexto en el que Bolivia se quedó sin sus máximas autoridades, quienes salieron del país desde el Chapare, y en un momento en el que reinaba la incertidumbre en el país y los conflictos dados por el fraude electoral, que tuvo como eje central un paro cívico de 21 días.

“Como Presidente del Senado me corresponde informar la forma en que la senadora Áñez asumió como presidenta del Senado (en 2019). Ni la Constitución Política del Estado ni el Reglamento General de la Cámara de Senadores permiten (ese procedimiento que ella aplicó)”, sostuvo Andrónico.

Sin embargo, ninguno de los miembros de la Asamblea Legislativa se refirió a este asunto. Es más, continuaron ejerciendo sus funciones y en ningún momento de los 11 meses de Gobierno transitorio apuntaron a este tipo de irregularidades.

Por su parte, el vocero presidencial, Jorge Richter, también reforzó la denuncia de Andrónico Rodríguez al referir que Áñez, entre los días 11 y 12 de noviembre de 2019, vulneró un conjunto de disposiciones para asumir la presidencia de la Cámara de Senadores.

“No lo decimos nosotros, lo ha visto el país. La señora Áñez, en la Cámara de Senadores, cuando termina ese intento de instalación de sesión, hace una aclaración pública, y posteriormente ya en la Cámara baja, en la Asamblea Legislativa Plurinacional dice que se intentó instalar el quórum y no teniendo quórum prosigue”, recordó Richter.

​Explicó que Áñez, junto a varios de los legisladores de su partido, minoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), hizo una interpretación personal de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado (CPE) que habla sobre el impedimento definitivo de los exmandatarios para tomar el Estado.

“El despliegue de las Fuerzas Armadas, de la Policía no son hechos que solamente se pueden explicar como un momento de inestabilidad, fueron hechos que se generaron para poder sostener un gobierno que no provenía de las urnas, que no provenía de la legalidad y que era evidentemente un gobierno no constitucional”, resaltó Richter.

Mientras tanto, según explicó el titular del Senado, el Reglamento Interno de la Cámara Alta, en su artículo 35 parágrafo II establece: “para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaria corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaria al bloque de minoría”.



“Se debe sentar precedente para que no vuelva a ocurrir en el futuro (lo sucedido en noviembre de 2019). Lo máximo que debió hacer la señora Áñez fue convocar a sesión y reconformar la directiva de la Cámara Alta, lo cual no sucedió. No sé cuál ha sido su interpretación jurídica para declararse presidenta del Senado, cuando de ninguna manera le correspondía y después presidenta de la Asamblea y presidenta del Estado”, señaló el titular de la Cámara Alta.

El presidente del Senado informó que continúa recabando grabaciones y documentación para tener un respaldo pleno de la denuncia que será presentada ante el Ministerio Público. Mientras tanto, se instala una nueva audiencia contra la expresidenta, quien permanece recluida preventivamente desde marzo pasado.

