Andrónico Rodríguez: “(El Gobierno) está haciendo notar que la justicia se acomoda al poder”

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, tuvo un contacto con EL DEBER Radio y habló sobre el acuerdo que encamina las elecciones judiciales y también sobre la situación de la justicia boliviana.



¿Cuál es el alcance del acuerdo que encamina las elecciones judiciales?

La molestia generalizada de la población boliviana frente a la intención ilegal de mandato de los magistrados y consejeros ha generado muchísimo repudio y, en este caso, algunos sectores sociales se movilizaron con medidas de hecho generando bloqueos de carreteras, otros desde el espacio donde se encuentran expresaron que este mandato ilegal de extenderse. Definitivamente algo que nos llama la atención, ya que nos llama la atención que cuando nosotros teníamos todo el tiempo necesario de poder lograr las elecciones judiciales, no pudimos y teníamos el camino lleno de obstáculos. A partir de marzo, abril, julio y finalmente en agosto aprobamos la ley. Dos reglamentos y un proyecto de ley tuvieron que trabajar de estratégica para que pudieran anularlo con recursos y con amparos. Al final nos dicen que no es suficiente. Es por eso que la Ley 144 la venimos discutiendo desde agosto de 2023.

¿Este acuerdo implica un reconocimiento de la prórroga de los magistrados?

No, para nada. Esto fue precisamente el motivo de discusión. En el artículo 3, inciso g, estaba insertado que el marco legal tenía que regirse bajo esta declaración constitucional 049, este inciso estaría vigente y de manera indirecta en toda su dimensión se reconocería prácticamente no solo los artículos y la disposición, sino también la extensión de mandato. Desde el día lunes hasta ayer hemos estado prácticamente discutiendo este tema. No puede ser que se reconozca (la prórroga de los magistrados), de ninguna manera. También ellos reconocieron que no es legal la extensión de mandato. Entonces, se suprimió ese inciso y por tanto se dejó sin efecto, en la Ley (144), el reconocimiento legal a los actuales exmagistrados y consejeros.

¿Qué opinión tiene sobre la ausencia de la firma de David Choquehuanca en el acuerdo?

Nos sorprendió esa actitud del presidente nato de la Asamblea; sin embargo, en el acuerdo inicial él (Choquehuanca) firmó, hemos insistido de que debe ser toda la carta del presidente de la Asamblea y al final cuando terminamos de acordar un documento sobre la base del proyecto de ley 144, él recusó que es representante de la Asamblea y que no puede firmar. Nadie pudo objetar y al final es decisión de él, pero bueno, está la documentación suscrita entre las tres fuerzas y también involucra al hermano presidente de la Asamblea.

¿Este acuerdo facilitará la agenda económica del presidente Luis Arce?

Primero, nosotros como Senado no tenemos ningún problema en la aprobación de las normas que nos llegan del Órgano Ejecutivo porque no es un favor, son obligaciones. Ellos han construido toda una narrativa de que el Senado es el que obstaculiza, de que el Evo Morales es el que manda, el que decide, no, de ninguna manera. En este momento, en el Senado no tenemos ningún proyecto de ley en materia de créditos desde el Ejecutivo, y todo lo que llegó, aproximadamente 30 proyectos de ley en materia de créditos, nosotros aprobamos sin ningún problema, pero como yo estoy ahí presidiendo, entre viceministros, ministros, el mismo presidente, dicen: ‘Ahí está, la Asamblea nos bloquea’. En este momento, Diputados tiene una mora impresionante, tiene proyectos de ley que se acumularon y no puede fluir porque tienen estos problemas. Hace un mes que no pueden sesionar. En la medida en que en Diputados se apruebe y nos llegue, nosotros vamos a aprobar sin ningún problema.

El Gobierno dijo que el expresidente Evo Morales organizó estas movilizaciones para habilitarse una vez más como candidato. ¿Eso es cierto?

No me parece una declaración atinada por parte de algunos hermanos ministros, viceministros, que digan que este Tribunal Constitucional ya inhabilitó a Evo, por tanto, Evo necesita otro nuevo Tribunal para que lo habiliten. Definitivamente una declaración o decisión de parte de nuestro Gobierno muy equivocada. Están haciendo notar de que la justicia se acomoda al poder, de que esta justicia está al servicio del A y que se necesita otra justicia para que esté de beneficio al B. No puede ser, de ninguna manera.



