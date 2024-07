Andrónico Rodríguez: "Es importante investigar los motivos que precedieron al asalto militar"

En la sesión 152 de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se conformó una Comisión de Investigación para indagar a fondo el asalto militar del 26 de junio, cuando un grupo de militares liderados por el general Juan José Zúñiga irrumpió en la Plaza Murillo en un intento de golpe de Estado. La comisión, que será multipartidaria e incluirá miembros de las tres fuerzas políticas presentes en la ALP, tiene como objetivo principal "llegar a la verdad material de los hechos" y "comprender el fenómeno " que desencadenó el asalto, dijo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez en entrevista con el programa ¡Qué Semana! de EL DEBER Radio. Según el senador Rodríguez, uno de los promotores de la iniciativa, la investigación no busca "convertirse en fiscales para juzgar o buscar culpables", sino "entender qué sucedió, en qué circunstancias y por qué".



Transparencia y colaboración son claves



El senador Rodríguez enfatizó que la comisión trabajará de manera "transparente y responsable", buscando evitar "utilizar la investigación como instrumento político".



La conformación de esta comisión ha sido recibida con beneplácito por diversos sectores de la sociedad boliviana, quienes esperan que se llegue a un esclarecimiento completo de los hechos y se siente un precedente para evitar que este tipo de eventos se repitan en el futuro.



Cabe destacar que la investigación no busca determinar si hubo o no un golpe de Estado, ya que esto será definido por las instancias judiciales competentes.



La comisión comenzará sus trabajos en las próximas semanas y se espera que presente un informe con sus conclusiones en un plazo aún no definido.