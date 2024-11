Andrónico Rodríguez seguirá al frente de la Cámara de Senadores

Una vez realizada la votación, Andrea Barrientos lamentó que “senadores no den la cara con su voto. Yo he votado (por el) no”. Además, denunció “que se han ofrecido Bs 30.000 (por el voto favorable a Andrónico). Lo lamento y lo reprocho, no es la forma, así no se construye país”. Agregó que desde CC no se negoció por la presidencia de Andrónico.