¿Andrónico Rodríguez volverá a presidir la Cámara de Senadores?

En una publicación realizada por Los Tiempos, Simona Quispe (evista), vicepresidenta de los senadores, informó que la bancada del MAS tuvo una primera reunión a la que convocaron a los arcistas disidentes, pero estos no asistieron.



“Respetamos la decisión de la mayoría de la bancada, así que vamos a esperar la decisión de nuestra bancada, a pesar de que ya hemos tenido una reunión previa (...). Yo no tengo la autorización para explicar a la prensa. En su momento se dará la conclusión de nuestra reunión si ratificamos o no ratificamos (a Rodríguez)”, remarcó Quispe.



Luis Adolfo Flores, también senador evista, sostuvo que, por la coyuntura actual, no se definió a las bancadas para la elección de la directiva de la Cámara de Senadores.