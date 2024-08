Andrónico se alinea con Evo y avala su postulación

El legislador también negó que tuviera afanes electorales de formar una tercera corriente en el MAS y ratificó que el único candidato de su partido admitido y reconocido por sus organizaciones sociales es Morales. “ Yo soy orgánico , muy respetuoso de la decisión de las mayorías, el candidato es nuestro hermano Evo Morales”, afirmó Rodríguez en respuesta a la invitación que le hicieron los arcistas a que forme parte del binomio presidencial con Luis Arce. También respondió a las versiones de supuestas intenciones de formar un nuevo bloque renovador en el MAS con el respaldo de los jóvenes masistas, dejando atrás viejos liderazgos y caudillos. “Expreso (soy) muy respetuoso de las decisiones orgánicas, yo no estoy en ningún momento, por lo menos de este espacio de la Cámara de Senadores pretendiendo generar otra corriente o división de ninguna manera”, dijo Andrónico, quien también ratificó su lealtad a Morales. “Jamás puedo asumir el camino de la deslealtad o ser malagradecido”.

Evistas en apronte

Rodríguez dio esas declaraciones bajo la atenta mirada de los senadores evistas que, antes de que Andrónico hable ante los medios, el representante de ellos, el legislador Hilarión Mamani, aseguró que el MAS evista está unido “más que nunca” y que las decisiones políticas se realizan en función a lo que mandan las organizaciones lideradas por Morales.



“Nosotros vamos a respetar a la cabeza de nuestro líder, de nuestro comandante Evo Morales Ayma que todavía está en ejercicio como presidente del MAS, y los movimientos sociales han dicho que Evo Morales es candidato 2025 – 2030”, afirmó Mamani.



En esa línea, Rodríguez insistió varias veces que él se somete a las bases masistas que eligieron a Morales como su único candidato, que esa postura es personal y sin presiones de ningún tipo.



“Yo no soy ningún militante inorgánico para estar aceptando invitaciones de nadie, las decisiones son de las bases, las decisiones son orgánicas, por tanto, reitero, yo (soy) respetuoso de la decisión orgánica y lo expreso por propia voluntad, no por presión de nadie”, afirmó Andrónico.



El dirigente arcista, Vidal Gómez, invitó a Rodríguez a nombre de las organizaciones sociales de Arce para que sea parte del binomio en las elecciones de 2025.



“Hermano Andrónico, nosotros, las organizaciones sociales, en Huanuni, lo hemos nombrado para que él sea nuestro candidato a Vicepresidente, y hoy las organizaciones sociales mantenemos esa invitación, seguros de que puede ser un líder para la silla vicepresidencial. Pero no se equivoque, el evismo, el ala radical nunca lo ha querido al compañero Andrónico para que conduzca y sea líder a nivel nacional”, decía Gómez.