Andrónico se vacunó contra el covid-19, tras las presiones por las disposiciones estatales

Dos días después de conocerse que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no estaba vacunado, este acudió a un centro de vacunación y recibió la primera dosis de AstraZeneca el lunes 10 de enero, de acuerdo con la información de su carnet de vacunación registrado en el portal del Ministerio de Salud. El Senado no publicó ninguna información sobre este acto que cumplió su presidente.





“Dosis recibidas: AstraZeneca 1 de 2” señala el carnet de vacunas de Rodríguez quien no había recibido ninguna dosis de la vacuna contra el covid-19, pese a la campaña de vacunación que él mismo animaba en los lugares que visitaba.





Hasta el 9 de enero, todos los altos cargos del Gobierno habían recibido al menos una dosis de las vacunas contra el Covid-19; sin embargo, el tercer hombre del país era el único que no figuraba en el banco de datos del Ministerio de Salud.





Andrónico no era el único. Otros 23 parlamentarios, entre senadores y diputados, no se vacunaron porque sus nombres no figuran en Salud. La mayoría de los legisladores que no se vacunaron pertenecen al MAS y la cabeza visible era Andrónico Rodríguez.









Según el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, un 2 % de los legisladores no había recibido la vacuna; sin embargo, luego de revisar los datos de los 350 asambleístas se estableció que 24, un 7%, no habían acudido a los centros de vacunación.





EL DEBER cruzó información de los partidos políticos, el portal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el banco de datos del ministerio de Salud sobre quienes recibieron las vacunas. Son 72 senadores entre titulares y suplentes; en el caso de los diputados fueron 260 nombres revisados; mientras que otros 18 son parlamentarios supraestatales. El MAS es el partido que más legisladores tiene sin vacunar o cuyos nombres no aparecen en la búsqueda de vacunados en el portal del ministerio de Salud.





Asimismo, Cochabamba es el departamento que más parlamentarios “rebeldes” tiene con nueve en total. Le sigue Santa Cruz con cinco; La Paz con cuatro; Oruro y Beni con dos cada uno y cierran Chuquisaca y Potosí con un caso en cada región. Los legisladores de Pando y Tarija son los únicos que se vacunaron todos, porque sus nombres están en el portal del Ministerio de Salud.

