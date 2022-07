Andrónico ve innecesario investigar supuestos vínculos del MAS con el narcotráfico

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, consideró innecesario que se indaguen los supuestos vínculos del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el narcotráfico y pidió que el diputado Rolando Cuéllar reflexione.

La máxima autoridad de la Cámara Alta lamentó que el conflicto personal entre el legislador y el jefe del oficialismo, Evo Morales, ocasione un daño a todo el “instrumento político”, a tiempo de enfatizar que es totalmente falso que se reciban aportes económicos de dudosa procedencia.

“No merece ninguna investigación porque carece de verdad; si hay pruebas, que presente, yo llamo a la reflexión al compañero Rolando Cuéllar, el MAS ha crecido con aportes de organizaciones sociales y sindicales, los aportes se manejan de forma transparente en las estructuras regionales, departamentales y nacionales”, dijo en conferencia de prensa.

Cuéllar mostró una carta firmada por el vicepresidente del MAS, Gerardo García, quien agradece los "generosos aportes” a la campaña electoral por Miguel Ángel Salazar, una persona vinculada con el narcotráfico.

Miguel Ángel Salazar es el nombre falso que utilizaba el narcotraficante argentino José Miguel Farfán, quien en 2019 fue extraditado a su país después de ser capturado en la capital cruceña, donde se hacía pasar por un acaudalado empresario ligado al agro y a los bienes raíces.

El presidente Luis Arce instruyó al Viceministerio de Transparencia indagar la situación, que es minimizada por el titular del Senado. “Hay algunas cosas que se deben ajustar, pero esto no es de gran envergadura el conflicto de aportes de dudosa procedencia, no compartimos para nada. No merece ninguna investigación, pero si ha instruido (el presidente Arce), respetamos, esto es totalmente falso, no compartimos, esperemos que reflexione, de tomarse de manera personal un conflicto”, complementó Andrónico.