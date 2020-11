Áñez: cualquier juicio que haga el MAS no es independiente

Escucha esta nota aquí

La expresidenta transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Áñez, considera que cualquier investigación que haga el Movimiento Al Socialismo (MAS) a su Gobierno, será parcializada, por lo que pidió la intercesión de organismos internacionales.

“El pueblo boliviano sabe que cualquier juicio que inicie el MAS o su sistema judicial, no es un juicio independiente. Pido investigación imparcial y con observadores internacionales. Lo demás, es poco serio y poco respetuoso con Bolivia y con la ley”, manifestó la exautoridad a través de su tuit.

Las investigaciones

En las últimas semanas la anterior Asamblea Legislativa avaló un juicio de responsabilidades a la expresidenta Áñez y a 11 de sus ministros, por las muertes ocurridas durante su Gobierno.

El Ministerio Público ha iniciado las investigaciones contra el ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo y el ex ministro de Defensa, Fernando López, por presuntas compras irregulares de armamento no letal para la Policía Boliviana. El fiscal Fernando Atanacio solicitará a la Interpol, la activación del sello azul contra las exautoridades.

Durante el Gobierno transitorio se han confirmado 37 víctimas mortales, 27 fallecieron por impacto de bala y hubo unos 512 heridos. Se conoció que expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegarán la próxima semana para investigar las muertes, especialmente de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz).

También está en ciernes las investigaciones al exministro de Planificación y de Economía, Branko Marinkovic, por supuestas irregularidades cometidas en la dotación de tierras a su favor, según la denuncia que realizó este martes el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres.