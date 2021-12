Áñez denuncia malos tratos en una carta y Régimen Penitenciario dice que es mentira

Escucha esta nota aquí

Después de que el entorno de la expresidenta Jeanine Áñez denunciara malos tratos contra su integridad en el interior del penal de Miraflores, se conoció una carta escrita a mano en la que la exautoridad se queja ante la directora del penal, la coronel Maribel Barrenechea Zambrana, por estas presuntas agresiones.

La primera denuncia la hizo la hija de la exmandataria, Carolina Ribera, vía Twitter, mientras que horas después la senadora Centa Rek (Creemos) evidenció la situación publicando una carta escrita a mano por la propia Áñez; sin embargo, la Dirección de Régimen Penitenciario, descalifica las denuncias y afirma que se trata de una mentira.

En la carta, Áñez indica que una oficial la quiso obligar a firmar una queja que anteriormente ella había hecho, pero ante la negativa la uniformada supuestamente se molestó.

“La señora oficial, de la que no conozco su nombre, pero creo que es su ayudante, se alteró faltándome el respeto. Yo soy una presa política, no he cometido ningún delito como para que se crea con el derecho de dirigirse a mí como una delincuente y salió pateando la estufa que tengo en el cuarto que ocupo”, dice en parte del escrito de Áñez.

