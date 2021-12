Añez denuncia que el Gobierno mintió en Ginebra cuando dijo que no había proceso por terrorismo en su contra

Escucha esta nota aquí

La expresidenta Jeanine Áñez denunció que el Gobierno le dijo al Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, que está en Ginebra (Suiza), que no existía un proceso por el delito tramitado en su contra y reclamó que se le conceda la libertad domiciliaria.



“El Gobierno, entre el 25 y 26 de noviembre en ocasión de la 197 sesión del Comité contra la Tortura que fue celebrada en Ginebra, actuó sin transparencia”, señaló Áñez en la audiencia de cesación de la detención preventiva que desde marzo cumple en el penal de Miraflores.

La exgobernante transitoria dijo que el viceministro de Justicia, César Siles, actuó de manera deshonesta ante esta entidad internacional. “Mintió al afirmar que yo, Jeanine Áñez, no me encontraba detenida y presa por los delitos de terrorismo y sedición, que este proceso no se encontraba vigente”, afirmó ante el juzgado séptimo de instrucción en lo penal de La Paz.



Asimismo, la exmandataria dijo que el proceso legal planteado en su contra “se desdobló” y que está detenida desde el 13 de marzo por cargos que no han sido probados. “Soy una presa política y quiero que me devuelva mi libertad”, señaló.





Según un reporte institucional divulgada a finales del mes pasado, el viceministro Siles dijo que Áñez “en ningún caso se encuentra detenida por sedición y terrorismo”.



En el caso bautizado por la justicia como 'Golpe de Estado II', Añez está procesada y detenida por resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes, delitos que pudo cometer cuando ascendió al poder sin cumplir con los requisitos formales.



Siles informó, además, que ese juicio en contra de Añez se encuentra en la etapa preparatoria y que la acusación se sustenta en la comprobación de delitos que Añez cometió en su condición de senadora.