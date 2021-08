Escucha esta nota aquí

La expresidenta Jeanine Áñez permanece “totalmente sedada” y presenta un cuadro de depresión severa, además de permanentes crisis nerviosas, según contó este lunes su hija, Carolina Ribera.

La joven sostiene que su madre está muy delicada tras todo lo que sucedió el fin de semana, cuando intentó quitarse la vida, provocándose lesiones en la mano y el antebrazo izquierdo. “Está totalmente dopada, sedada, está en un estado de shock, dice que no se recuerda lo que pasó”, dijo.

Lamentó que recién ahora le permitan a la familia acompañar a la exmandataria y denunció que todavía no les entregaron el historial médico con los resultados de los exámenes que le realizaron hace algunos días.

“Mienten, no nos dieron su historial médico y ahora nos dicen que debe hacerse mediante una orden judicial, no sé qué medicamentos le están dando, no sé cuál era el anterior tratamiento y no sé qué medico solicitó su salida”, reprochó Carolina Ribera.

Advirtió que producto de la depresión severa y las crisis de nervios, existe una afectación mayor a su salud. "Ya tiene comprometido su corazón, puede pasar a mayores, todo esto la pone muy mal a mi madre, mucho más cuando se enteró que quieren procesarme”, afirmó en entrevista con Unitel.

Actualmente suman los pedidos para que la exjefa de Estado se defienda en libertad, tras cumplir casi seis meses detenida preventivamente. Ella es procesada por el supuesto “golpe de Estado” y ahora se presiona para abrirle un juicio de responsabilidades por los hechos de Sacaba y Senkata.